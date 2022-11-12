При раскопках древнего города на Крите обнаружено загадочное здание 12.11.2022, 11:28

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Одеон использовался в качестве концертной площадки.

Руины Лиссоса, который в древности был процветающим городом-портом, расположены в кольце гор на юго-западе Крита. До сих пор неизвестно, почему он исчез с лица Земли, но раскопки на этом месте позволяют приблизиться к разгадке тайны, пишет НВ.

Раскопки на этом месте начались всего полвека назад, поскольку добраться до этой местности довольно трудно. За это долгое время удалось обнаружить уникальный храм Асклепия — древнегреческого бога медицины, жилой район, впечатляющее кладбище с двухэтажными могилами, римские бани, и христианские церкви.

Теперь к списку побед добавился и одеон. Его нашла команда археологов под руководством Катерины Цанакаки, заместителя главы Департамента доисторических и классических древностей и музеев в Эфорате древностей Ханьи.

На первом этапе раскопок одеона Цанакаки и ее команда нашли часть сцены, 14 рядов сидений и две сводчатые боковые камеры. Одеон относится к римскому периоду, примерно с первого по четвертый век нашей эры. В это время святилище Асклепия в Лиссосе было преобразовано в политический центр, о чем говорит тот факт, что здание было украшено римской мозаикой и портретами императоров Тиберия и Друза.

Цанакаки считает, что одеон мог использоваться не только по своему прямому назначению — то есть, в качестве концернтого зала и места проведения литературных чтений. Строение примыкало к центру города, а потому могло служить и административным зданием — булевтерием.

Но самое интересное не это, а то, что строение было повреждено падающими валунами. Это может говорить о том, что город стал жертвой сильного землетрясения, возможно, даже уничтожившего его.

Джейн Фрэнсис, археолог из Университета Конкордия в Монреале, считает, что речь идет о катаклизме 365 года, когда большая волна цунами прошлась по всему Средиземному морю вплоть до Александрии в Египте.

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