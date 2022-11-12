Коллаборанты бегут уже и с левого берега Днепра под Херсоном

Коллаборанты бегут уже и с левого берега Днепра под Херсоном2
- 12.11.2022, 11:36
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Пособники оккупантов не верят в способность РФ удержать новую линию фронта.
Коллаборанты сегодня вывозят свои семьи из Новой Каховки Херсонской области.
Об этом сообщает «СтратКом ВСУ».
«Уже бегут и с левого берега Херсонской области. Кацапы запланировали на сегодня эвакуацию коллаборантов с семьями из временно оккупированной Новой Каховки», - говорится в сообщении.
Их будут вывозить из города в сторону Арабатской стрелки (Геническ).