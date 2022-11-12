«Невозможно хорошо работать 80 часов в неделю» 1 12.11.2022, 11:46

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Белорусские медики рассказали о выгорании из-за переработок.

Координатор Фонда медицинской солидарности рассказала о последних новостях в белорусской медицине.

Недавно стало известно, что шведский владелец сети медицинских лабораторий «Синэво» уходит из Беларуси.

— Это очень грустно. Во-первых, это было очень удобно. «Синэво» — очень крупная лаборатория, которая есть в районах, областных городах, в Минске, — отмечает Анастасия Пилипчик в интервью «6TV Bie*arus». — К тому же, это рабочие места для белорусских медиков, у некоторых из которых есть проблемы с трудоустройством, в том числе по политическим мотивам.

К тому же я подозреваю, что из-за этого может в очередной раз пострадать качество белорусской медицины, потому что не все исследования могут быть сделаны в поликлиниках бесплатно или даже из-за отсутствия необходимых реактивов.

Как гинеколог я могу сказать, что, например, жидкостную цитологию, которая является одной из самых современных онкоцитологических исследований, могут себе позволить делать не все поликлиники Минска, не говоря уже о районных городах.

По данным НН, диагностические лаборатории выкупает российская сеть «Nelix». Анастасия Пилипчик отмечает: истинные причины ухода шведского владельца «Синэво» предугадать сложно. Однако если его действительно выкупает российская кампания, и нормы проведения исследований в лабораториях не изменятся, то смена владельца может никак не отразиться на качестве этих исследований.

Рассказала координатор Фонда медицинской солидарности и об остром дефиците врачей в Беларуси. Так, для нормальной работы больниц не хватает до 4 тысяч врачей и около 3,5 тысяч медсестер и медбратьев. Анастасия не исключает, это цифры могут быть и выше, но даже эти — уже указывают огромный недостаток врачей, который приводит к нарушению трудовых прав белорусских медиков.

— Люди вынуждены работать на 1,5-2 ставки.

И работать в два раза больше не всегда означает получать зарплату в два раза больше, к сожалению. Естественно, это приводит к выгоранию. Врачи уходят из медицины либо эмигрируют.

К тому же это сказывается на пациентах. Невозможно одинаково хорошо работать 40 часов в неделю и 80. Физическая усталость приводит к ошибкам, злости и агрессии. Да и помимо цифровой характеристики очень важна качественная оценка.

Какой уровень удовлетворенности нашей медициной, соответствие мировым стандартам? При такой загруженности у медиков нет времени читать современную литературу, к тому же это всегда приходится делать за свой счет.

В беседе также вспоминается недавний случай, когда социальное общественное благотворительное объединение «Геном» отправило в Палату представителей письмо с просьбой выделить средства на лечение людей с редкими генетическими нервно-мышечными заболеваниями. На что Палата представителей ответила, что это может обрушить экономику Беларуси и подчеркнуло, что на такие цели можно получать деньги путем благотворительных сборов либо обращаясь в благотворительные организации.

— Есть одна из самых известных болезней — спинальная мышечная атрофия, для которой есть лекарство, стоящее очень дорого. В Польше, например, есть специальная программа для финансирования таких дорогостоящих лекарств. У нас такого нет.

Ничего плохого в том, чтобы обращаться в какие-то благотворительные организации, нет.

Другой вопрос, что за последние два года в Беларуси уничтожается сектор гражданских организаций. Теперь они не могут в этом помогать, и родители с детьми остаются наедине со своими проблемами.

Получается, таким ответом белорусские власти показывают, что лечение белорусов не стоит в приоритете, — заключает Анастасия Пилипчик.

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