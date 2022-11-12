«Путин сломлен навсегда после херсонской операции» 14 12.11.2022, 11:50

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Россияне остались без двух своих важнейших «скреп».

Две из трех главных скреп, на которых держалась современная Российская Федерация, разрушены войной против Украины.

Об этом в эфире «Фейгин LIVE» рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

С его слов, оставление российской армией Херсона - это не только военное поражение, а предвестник скорого краха всей путинской России.

«Российские скрепы, на которых держались все эти сумасшедшие, были следующие: армия, режим - Путин и Россия как идея. Армии уже нет. Путина уже нет после херсонской операции. Слышал, что на ток-шоу говорят российских? «У нас прогнивший, коррумпированный режим», Дугин приказал убить царя. Черви полезли из трупа. «Это колоссальная ошибка». «За что мы воевали?»… Они кроют Путина. Путина нет как фигуры. Все. Его режима нет. Путин как скрепа поломался. Когда-то говорили: «Есть Путин - есть Россия», - рассказал представитель ОП.

Последняя скрепа - идея России - перестанет существовать, как только во внутреннем дискурсе страны начнут обсуждать разные варианты будущего страны, сообщил Арестович.

«Как только это услышим, все, России уже нет. Они обсуждают постРоссию. Символически это может произойти после взятия Крыма, Луганска или Донецка… Путинская Россия сломлена навсегда после херсонской операции», - констатировал советник. Он не исключил крах РФ еще до освобождения всей территории Украины.

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