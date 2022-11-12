Наступление продолжится: названа следующая цель ВСУ после Херсона 12.11.2022, 11:54

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Украинская армия бросает вызов Кремлю.

Украина не демонстрирует тяги к перемирию и намерена продолжать освобождение территорий военным путем. Вероятно, после Херсона ВСУ могут готовиться к наступлению через Запорожскую область в направлении Мелитополя.

Об этом сообщает The New York Times.

«Многие аналитики и дипломаты предполагают, что зимой в больших боевых действиях и даже мирных переговорах может быть пауза, но после того, как были вытеснены россияне из Херсона, Украина не желает останавливаться», - пишет издание.

NYT отмечает, что, учитывая последние события, украинские силы «не подают никаких признаков прекращения наступления на зиму» и не дадут войне зайти в тупик.

Ссылаясь на данные военных, близких к боевым действиям в Украине, издание пишет, «все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению».

В частности, следующее наступление ВСУ может быть направлено на юг через Запорожскую область в направлении Мелитополя.

NYT пишет, что украинские силы «могут бросить вызов России, ее контролю над южным районом», который она захватила во время начавшегося в феврале полномасштабного вторжения.

Журналисты ссылаются на слова старшего лейтенанта, командира противотанкового подразделения, обороняющего город Бахмут на Донбассе.

«Логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться, а как-то продолжать двигаться вперед. Я думаю, что будут контратаки на других направлениях, чтобы противник не успевал перебрасывать резервы и блокировать удары», - сказал военный.

При этом западные эксперты прогнозируют, что Украина добьется дальнейших успехов на юге, поскольку российский моральный дух и организация распадутся.

Другие аналитики более осторожны. Они ожидают, что обе стороны примут оперативную паузу из-за ухудшения погодных условий: грязи, влаги и холода, а также из-за того, что бои в Херсоне были очень утомительными.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что полномасштабные бои возобновятся весной.

«Следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке, продолжится наступление, которое выбило российские войска из Харьковской области, чтобы отбыть город Сватово Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца», - цитирует издание аналитиков.

Вместе с тем эксперты соглашаются в том, что независимо от того, будет пауза или нет, следующий этап снова будет жесточайшим.

Напомним, вчера стало известно, что Херсон возвращается под контроль украинских войск и ВСУ уже зашли в город.

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