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В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов

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  • 12.11.2022, 11:58
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В Минске продали квартиру с рекордной площадью в полтысячи квадратов

Изначальную цену пришлось снизить вдвое.

Концентрация элитных жилых комплексов в районе бульвара Грибоедова в Минске довольно высокая. Оказывается, в октябре именно здесь была продана квартира с самым большим метражом в сделках за 2 года. Про жилье площадью 583 «квадрата» написал телеграм-канал «Будни риэлтора».

Итак, самая большая квартира, проданная в Минске за последнее время, находится на улице Москвина, в квартале малоэтажных домов под названием «Залаты маёнтак». Этот жилой комплекс появился тут в начале «нулевых».

Двухуровневые апартаменты с необычной для Минска площадью в 583 «квадрата» продали за 500 тысяч долларов. Заметим, что жилье на последнем этаже выставлялось на продажу с отделкой, но без мебели.

В квартире уложена паркетная доска, мраморная плитка, итальянская сантехника, есть автономное отопление, система кондиционирования и приточной вентиляции, тройные стеклопакеты, большие панорамные окна.

Известно, что квартира продавалась несколько лет: в итоге, первоначальный ценник в 1 миллион долларов был уменьшен вдвое.

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