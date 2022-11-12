ВСУ опубликовали видео штурма одного из населенных пунктов Харьковской области 12.11.2022, 12:04

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Реальное сражение глазами реальных бойцов.

Спецподразделение Главного управления разведки Украины опубликовало видео штурма одного из населенных пунктов Харьковской области, пишет «Стопкор».

Реальное сражение глазами реальных бойцов. Видео, которое опубликовали ребята с передовой, напоминает увлекательную компьютерную игру с крутыми спецэффектами. Но беда в том, что на кадрах отнюдь не постановочные съемки, а реальная жизнь с реальными людьми, которых украинцы уже окрестили «титанами».

Вчера в своем официальном Телеграмм-канале спецподразделение ГУР Kraken анонсировало освобождение населенного пункта. Сейчас, как именно не известно, однако знаем, что бой идет где-то на Харьковщине.

«Штурм глазами бойца спецподразделения Kraken одного из населенных пунктов. Какого именно – скоро узнаете», – интригует командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения Kraken Сергей Величко по прозвищу «Чили».

На кадрах видим бойца, снимающего штурм в реальном времени. Сразу предупреждаем, что смотреть видео без слез – невозможно. Ребята ценой собственной жизни, освобождают каждый сантиметр украинской земли.

Они мастерски и тактически передвигаются, просчитывая свои действия и шаги на несколько минут вперед. Украинские бойцы слаженно прикрывают друг друга и даже, когда у одного ранение, они быстро группируются и оказывают первую медицинскую помощь раненым.

Более того, в это же время другая группа украинских бойцов продолжает вести наступательную операцию.

Напомним, ранее представители спецподразделения KRAKEN поздравили страну с Днем Защитника Украины. Ребята доложили о деоккупации еще двух населенных пунктов в Купянском районе.

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