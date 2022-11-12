Суровикин принес в жертву ВСУ 12 тысяч российских солдат 9 Борислав Береза

12.11.2022, 12:13

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Брошенные на правом берегу Днепра военные РФ обречены.

Это очень смешно. Рашистский пропагандист сообщил, что на правом берегу российских войск нет. А по факту на правом берегу находятся 10–12 тыс. российских военных, которых просто бросили на произвол судьбы.

У Суровикина был выбор – дать выйти всем россиянам, но получить угрозу захода «на плечах» оккупантов наших войск или подорвать мост и бросить немалую часть своих солдат как жертву для ВСУ.

Но мы же помним, что «Россия всегда тебя бросит, сынок». И солдат бросили. Они обречены. Им сейчас также дан выбор – или сдаются, или их двухсотят. А учитывая, что они в основном не в самом Херсоне и как на ладони, то арта и РСЗО превратят большую часть из этих 10–12 тыс. брошенных россиян в фарш.

Интересно, а этих оккупантов спишут как «пропавших без вести» или как «потерь нет»? Но в любом случае шансов у них нет.

Борислав Береза, Facebook

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