«У меня только такси и отдых от такси» 5 12.11.2022, 12:13

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Откровенный рассказ белорусского водителя.

Журналисты Myfin.by поговорили с Александром Суриновым, который работает в такси больше 10 лет. Белорус рассказал, каково сегодня заниматься извозом пассажиров.

– Александр, какие требования предъявляются к водителям такси сегодня? Нужна ли спецподготовка?

– Есть определенные требования, конечно, а спецподготовка была раньше, сейчас не нужна. Чем дальше мы уходим от системы ГОСТов и контроля над работниками, тем больше упрощаются требования к водителям такси. Возможно, сложно найти тех, кто будет «пахать» до боли и пота, поэтому требования смягчили, чтобы любой желающий мог зайти в профессию.

Могу рассказать, какие требования были раньше. Еще в 2011 году нужно было пройти курсы подготовки водителей такси с очень серьезной программой. Даже психолог нас обучала, например, как себя вести, если пассажиры не хотят платить или нападают, как за 30 секунд определить состояние человека и его намерения, стоит его везти или нет, представляет ли он опасность для меня, машины или окружающих.

Для сравнения: сейчас, чтобы работать водителем такси, достаточно иметь паспорт, водительские права и стаж 2 года (но ездил ты по факту все эти два года за рулем или нет, никто не проверяет). Даже справку о здоровье отменили.

– Сравните работу на арендованном авто и на личном, какие плюсы и минусы можете отметить?

– У «Яндекс Такси», к примеру, есть возможность взять машину в аренду у таксопарка. Как мне кажется, так гораздо проще: ты ее не заправляешь, не моешь, не чинишь. Стоит эта услуга около 45 рублей в сутки. На сайте написано, что дают Volkswagen Polo 2019 года.

Тут все зависит от уровня комфорта, насколько вам удобно будет работать на таком авто, ну и от заработка, конечно, – нормально ли для вас будет отдавать по 45 рублей от заработка. Важно помнить, что «Яндекс» всегда берет себе 23-24% как система, принимающая заказы, независимо от того, на каком авто вы работаете.

Можно взять машину в аренду не у таксопарка «Яндекса», а у стороннего перевозчика и работать на себя. Но и в этом случае таксисты тоже пользуются системой «Яндекс Такси» для принятия и обработки заказов, поэтому от комиссии никуда не денешься.

Просто компания или ИП, которые предоставляют автомобиль, будут обозначать условия: какой процент от заработка или фиксированную сумму платить за пользование машиной. И это может быть выгоднее, чем брать авто у «Яндекса». В чем еще здесь плюс: можно взять машину покомфортнее, чем то, что предлагает агрегатор. Я какое-то время ездил за 60 рублей в сутки на «Киа Рио» 2021 года с автоматической коробкой – красота! И спина после 12 часов на линии не болит.

Если работать на своем авто, то остаются только 23-24% «Яндексу», а 60–70% – себе. Но надо самому заправляться и чинить машину, если что-то произойдет, следить за ее чистотой. Здесь ответственность больше. Некоторые расходы снимаются, а другие все равно ложатся на твою голову. Кроме того, автомобиль должен быть экономичным, комфортным и маневренным, чтобы во дворах не застрять.

Я начинал в свое время на двухлитровом «БМВ» 3-й серии с мощностью в 150 лошадей, совершенно непригодном для такси автомобиле. Ездить на ней, конечно, было очень удобно, но обслуживать – неэффективно.

– Сколько часов в месяц нужно работать в Минске таксисту, чтобы получить среднюю зарплату по Беларуси – 1500 рублей?

– Например, я работаю на агрегатор такси, и у меня в среднем получается около 1500 рублей в месяц. Мне этого хватает. Я живу один, больше нигде не работаю, у меня только такси и отдых от такси.

Я работаю 6 дней в неделю по ночам по 12 часов: с 8 вечера и до 8 утра. 1 час из этих 12 идет на санитарные остановки, перекуры, с закрытыми глазами полежать, гимнастику сделать, поесть. В итоге получается 264 рабочих часа в месяц.

– Как осуществляется контроль качества услуг?

– «Яндекс» использует технические средства для этого в своем приложении.

1. Обратная связь от клиента. Пассажиры могут оценить водителя и поездку, если что, написать жалобу.

2. Автоматический контроль. Чтобы выявить мошенничество, например, когда просят клиентов отменить поездку и не платить процент Яндексу. Отдельная система все равно следит за водителем по спутникам: если он продолжил ехать по адресу отмененного заказа, высадил там пассажира и взял новый заказ, «Яндекс» спишет комиссию все равно – принудительно.

За автомобилем также должен следить автопарк либо сам водитель. Раз в 10 дней нужно прислать фотографию автомобиля, как он выглядит, нет ли вмятин, на той ли модели авто ты ездишь, что в профиле заявлена.

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