Ученые раскрыли тайну загадочных тату на древнеегипетских мумиях 12.11.2022, 12:20

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Рисунки находили у женщин в области поясницы.

Древние египтянки делали татуировку на пояснице более 3000 лет назад, чтобы защитить себя во время родов. Считалось, что татуировки подарят благословение от бога Бэса, который, по верованиям, защищал женщин, особенно в процессе деторождения.

Об этом написали в Daily Mail.

Ученые обнаружили древние отметки на сохранившейся плоти у двух мумий, найденных на западном берегу реки Нил, связанных с богом Бэсом. Наряду с изображениями Бэса, обозначения включали чашу, символизирующую послеродовой ритуал, Глаз Гора, представляющий защиту и здоровье, и коз для удачи.

К тому же у мумий женщин исследователи нашли несколько фигурок, также имеющих подобные отметки в тех же местах – на нижней части спины и верхней части бедра. Это служило очередным доказательством того, что татуировки использовали для защиты.

«Чем больше татуировок мы находим, тем больше я думаю, хватало ли нам их в других человеческих останках из древнего Египта. Поскольку татуировки стали менее стигматизированными, а наши технологии и навыки идентификации татуировок в археологическом контексте растут, я думаю, что вполне возможно, мы найдем больше доказательств татуировок. В некоторых случаях в моей собственной работе татуировки были бы совсем пропущены, если бы я их не искала и не знала, как их обнаружить», - сказала исследовательница Энн Остин.

Ученые использовали инфракрасную фотографию для идентификации татуировки, а также сканер для реконструкции древних меток.

Одной из мумий было от 25 до 34 лет, когда она умерла, и у нее было по меньшей мере 30 татуировок на шее, плечах, руках и спине - все они были сделаны до мумификации. На ее шее изображался человеческий глаз – символ защиты, а на пояснице – татуировка с богом Бэсом в короне из перьев.

Другая мумифицированная женщина, умершая примерно в таком же возрасте, имеет два цветка лотоса с обеих сторон поясницы, и, согласно древнеегипетской культуре, это означает перерождение. Рядом с каждым цветком изображена коза, которую древние египтяне считали символом плодородия, изобилия и удачи.

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