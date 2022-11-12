Во время бегства из Херсона кадыровцы «поджарили» российских военных 12.11.2022, 12:35

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На переправе через Днепр возникла давка.

Российские минобороны 11 ноября отчитались, что полностью перебросили свои войска на левый берег Днепра. Там заявили, что при уходе якобы «не потеряли ни одной единицы военной техники и вооружения».

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал интересную историю о бегстве оккупантов на левый берег. У захватчиков была паника, поэтому кое-кому так и не удалось скрыться.

«Когда была толчея во время под переправы русских оккупантов на левый берег, то кадыровцы некоторых из русских военных «поджарили», потому что дрались за лодки, матрацы, чтобы убежать первыми», – сказал спикер Одесской ОВА

Братчук пообещал, что расскажет все подробности этого инцидента, но несколько позже.

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