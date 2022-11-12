Многоходовочка Путина в этот раз не удалась 1 Альфред Кох

12.11.2022, 12:49

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Колоссальный успех ВСУ к корне меняет всю ситуацию.

Закончился двести шестьдесят первый день войны. Украинская армия вошла в Херсон. Освобожден весь правый берег Днепра. Это колоссальный успех, который сильно меняет всю ситуацию. Хотя бы потому, что теперь ВСУ могут обстреливать все дороги, ведущие из Крыма на север. Таким образом снабжение российской группировки на юге Украины становится проблематичным. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Я далек от мысли, что всех их надо было уничтожить. Я не зверь какой-то и не хочу лишней крови. Но окружить их и взять в плен можно было попробовать. Впрочем и так получилось хорошо. Тем более, что техники, оружия и боеприпасов они все-таки оставили достаточно много.

Я кстати не падаю в обморок от подозрений в т. н. «договорняке». А что такого-то? Не, серьезно. Это же обычное дело: командиры противоборствующих сторон сговариваются и объявляют перемирие на полдня. Например, чтобы собрать убитых и раненых. И никто не считает это предательством и изменой.

Я смотрю сегодня на то как жители Херсона и окружающих городов и деревень встречают украинских солдат и вспоминаю, как в самом начале войны эти люди пели украинский гимн под дулами российских автоматов и как они тогда несли украинские флаги по улицам захваченного путинской армией города…

Что ж, они дождались своих освободителей. И освободители пришли. И в этом событии есть какая-то такая сила и такая правда, что хочется жить. Что вот как-то хорошо стало на душе. Что вот правильно это, когда вот так, а не иначе. Когда справедливость торжествует, а порок - наказан. Когда верность вознаграждена, а предательство - разоблачено. Когда те, кто остался верными своим казацким вольностям - встречают цветами свое войско, а тех кто их предал - хоронят в Симферополе чужие люди, которые скоро сами оттуда убегут.

Это очень важный знак, что место захоронения Стремоусова засекретили. Ведь это значит, что те, кто принял такое решение сами не верят, что будут всегда контролировать эту территорию. И бояться, что враг, который придет сюда, надругается над могилой «героя». Ну, в самом деле, не таскать же за собой стремоусовские мощи, как мощи какого-нибудь князя Потемкина-Таврического. Больно много чести. Проще свалить в безымянную могилу и забыть навеки: «Помер Максим, и хер с ним…»

И в качестве итога того, что произошло за эти пару дней, сегодня Байден сказал, что военный конфликт на Украине не будет урегулирован до тех пор, пока с ее территории не будут выведены российские войска. У меня сразу, как только я это прочитал, в голове возник вопрос: что Путин! Ты все еще хочешь переговоров? О чем, если не секрет? Как бы так договориться, чтобы и войну прекратить и захваченные территории сохранить за собой? Вот тебе и ответ на это вопрос: никак, мля! Хочешь мира - уходи.

И что-то мне подсказывает, что он начинает понимать: вывод войск неизбежен. А все его перелицовывания собственной конституции и вопли про «Херсон - российский город» ни на кого никакого впечатления не произвели. И вопрос сейчас стоит не о том, выведет ли он свои войска или нет: а лишь о том, когда выведет и сколько еще людей будет убито, прежде, чем он это сделает.

И я хочу сказать, что здесь бы очень пригодился «договорняк». Ты уходишь сейчас, а мы тебе не стреляем в спину. Уходи и закрой дверь с той стороны. И больше не появляйся, вояка х..ев. Многоходовочка в этот раз не удалась.

В конфликтах такого масштаба зло может одержать победу только над трусливым добром. Если добро мужественное - оно всегда победит. Мужество и есть сила.

И еще путинские пропагандисты любят повторять фразу из фильма моего покойного приятеля Лехи Балабанова «Брат-2» о том, что «сила в правде». Но применяют ее к себе. А правда-то сейчас - на стороне Украины. Вот вам и рецепт украинской силы: мужество плюс правда. Это и есть слагаемые победы.

И что из этого всего следует? А следует то, что наше дело - правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Они думали, что будет за ними, а она будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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