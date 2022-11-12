«Мечта о жилье сбылась!» 1 12.11.2022, 12:57

Как белоруска искала съемную квартиру в Барановичах.

Сколько времени уйдет на поиски квартиры в нашем городе и как изменились цены за полгода, корреспондент Intex-press узнала на собственном опыте.

Искать новую съемную квартиру я стала в середине октября. Решила, что за нынешнюю плачу дорого, учитывая, что практически в ней не живу. Отдавать около 300 рублей, считай, за хранение вещей (я работала за городом и большую часть времени проводила там) – достаточно накладно. И хотя квартира мне нравилась: двухкомнатная, теплая (что для меня очень важно), в хорошем районе с активны транспортным сообщением, пусть и с шумным соседом и без стиральной машинки – было принято решение найти более экономный вариант.

Опешила от цен

Мне нужна была «однушка» с нормальным ремонтом, недалеко от центра, с адекватными соседями. И, пожалуй, самое важное – со стиральной машиной. За все это я была готова отдать до 100 долларов в эквиваленте. Тем более, что еще в марте, когда я искала квартиру, однокомнатные квартиры примерно так и стоили. А в Боровках жилье со всеми удобствами можно было снять за 70-80 долларов в эквиваленте.

Я начала шерстить сайты с объявлениями, социальные сети и подключила всех знакомых. И просто опешила от цен!

За однокомнатную квартиру без мебели (не считая кухни) просили в основном $90. А цена на «однушку», расположенную ближе к центру Барановичей, стартовала от 120 долларов. За квартиру на ул. Ленина, которая была частично с мебелью, просили 115 долларов. И все это без учета оплаты за коммунальные услуги.

За квартиру без мебели, расположенную на улице Репина, просили 90 долларов в эквиваленте. Я позвонила. На мое замечание о завышенной цене ответили обиженно и раздраженно:

– А что вы хотели? Вы цены видели на недвижимость вообще?

– Может, скинете? Мебели нет, местоположение не самое лучшее, – поинтересовалась я.

– На каждый товар находится покупатель. А раз вы просите о снижении цены, значит, вы неплатежеспособны, – отметила женщина и положила трубку.

Я планировала найти квартиру за неделю, но установленные мною сроки оказались нереальными. Кто же знал, что будет не так просто?..

Стоило позвонить, а жилье уже сдали

Отдавать такие деньги за съемное жилье я не была готова, поэтому стала снижать свои требования: начала рассматривать варианты подальше от центра, с более простым ремонтом. А спустя три недели поисков и вовсе была готова снять что угодно, лишь бы было спальное место и стиралка.

Но даже несмотря на это, найти квартиру было тяжело. Часто доводилось сталкиваться с ситуацией, что арендодатели отдавали предпочтение заочникам или командировочным, говорили, что перезвонят, и не перезванивали. А на квартиры, которые соответствовали моим требованиям, нередко была очередь из желающих, и арендодатель уже сам выбирал, кому сдать.

Да и вариантов, которые подходили под мои критерии, оказалось не так уж и много. Объявлений тоже было гораздо меньше, чем полгода назад.

Нередко в соцсетях попадались объявления, которые давно не актуальны. А стоило появиться новому хорошему варианту, как уже в течении часа квартира была сдана. Видимо, спрос на съемное жилье в Барановичах достаточно высок.

Квартира мечты нашлась

Потратив почти месяц на поиски жилья, я была уже в таком отчаянии, что начала подумывать о комнате. Но оказалось, что проходная комната сдается по цене от 100 рублей, непроходная – от 150 рублей. Без коммунальных и интернета. Какой смысл снимать комнату, если можно добавить еще 100 рублей и жить одной?

И тут на глаза попалось объявление о сдаче однокомнатной квартиры. Недалеко от центра, небольшой коммуналкой, со всеми удобствами (и да – со стиралкой!). Цена – заветные 100 долларов в эквиваленте.

Объявление было выставлено три часа назад, я особо не надеялась, что оно еще актуально. Наверняка «увели», думала я, но все равно написала владельцам. Неожиданно мне ответили: квартира свободна и ее можно посмотреть.

На следующий день я поехала на место. Квартира оказалась даже лучше, чем на фото. И сами хозяева оказались очень приятными людьми. Мечта о жилье сбылась!

Так что тем, кто находится в поиске съемного жилья, советую не отчаиваться и запастись терпением. А также почаще обновлять сайты с объявлениями.

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