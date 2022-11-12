Диетолог назвал продукты, которые избавляют от плохого холестерина 12.11.2022, 13:08

Они оздоравливают организм.

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Специалист советует употреблять достаточное количество белка и клетчатки, содержащейся, например, в отрубях. Кроме того, полезны пектины, которые образуются в переспелых яблоках.

По словам эксперта, из рациона стоит убрать быстрые углеводы и оставить сложные. При этом их суточное количество не должно превышать 110–115 граммов.

Снизить уровень плохого холестерина в организме можно, если нормализовать уровень сахара в крови. Помогут в этом продукты, богатые белком и клетчаткой, например отруби, а также не собранные вовремя яблоки, в которых образуются пектины.

«Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара, просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов», — рассказал Ковальков.

Эксперт подчеркнул, что стоит убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные. При этом их суточное количество не должно превышать 110–115 граммов, однако лучше рассчитывать эти показатели индивидуально для каждого человека. Ковальков также отметил, что лучше не затягивать с лечением хронических болезней, которые приводят к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина. К таким недугам относятся колит, гайморит, гастрит, энтерит и больные зубы.

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