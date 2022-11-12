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Убегая, россияне бросили огромное количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС

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  • 12.11.2022, 13:16
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Убегая, россияне бросили огромное количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС

Оставленные оккупантами бензовозы наполнены топливом.

Российские захватчики во время бегства из Херсона бросили большое количество техники.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

«Что касается ленд-лиза, то очень много отмечают именно у плотины Каховской ГЭС. В Бериславском районе, в селе Веселое, оккупанты побросали по виноградниках сумасшедшие колонны техники, при чем не подбитой, а исправной, нормальной техники. Огромное количество бензовозов, даже полных горючего», – отметил он.

По словам Хланя, оккупанты убегали и бросали технику, а в некоторых населенных пунктах даже пищевые наборы.

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