Убегая, россияне бросили огромное количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС

Убегая, россияне бросили огромное количество исправной техники вблизи Каховской ГЭС2
- 12.11.2022, 13:16
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Оставленные оккупантами бензовозы наполнены топливом.
Российские захватчики во время бегства из Херсона бросили большое количество техники.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
«Что касается ленд-лиза, то очень много отмечают именно у плотины Каховской ГЭС. В Бериславском районе, в селе Веселое, оккупанты побросали по виноградниках сумасшедшие колонны техники, при чем не подбитой, а исправной, нормальной техники. Огромное количество бензовозов, даже полных горючего», – отметил он.
По словам Хланя, оккупанты убегали и бросали технику, а в некоторых населенных пунктах даже пищевые наборы.