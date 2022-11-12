«Качественный напиток меняет мировоззрение» 9 12.11.2022, 13:19

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Белорус рассказал, как делал дома крепкий алкоголь.

Журналисты портала tochka.by поговорили с белорусом, который освоил изготовление в домашних условиях крепкого алкоголя, от которого утром никогда не болит голова и не мутит желудок. А утонченный вкус способен изменить отношение к процессу пития, если, конечно, человек этого захочет.

Сразу следует оговориться, что производство алкоголя дома в Беларуси даже без цели сбыта влечет штраф и конфискацию оборудования (для себя можно делать напитки крепостью до семи градусов: легкое вино и пиво). Но Алексей (имя изменено) все же готов был пойти на риск, поскольку знал, что его «продукция» не уйдет за пределы близкого круга не то, что друзей, а даже семьи.

Сейчас собеседник живет в Грузии и вполне может восполнить сопоставимый вкус в местных магазинах.

Именно недостаток качественного алкоголя в Беларуси заставил нашего героя делать его самому: «Оба моих деда этим занимались. Я с детства знал, как все устроено. А когда подошел возраст и понимание, что представленное в магазине никак не устраивает, решил попробовать сам. Даже из дорогих напитков, откровенно говоря, в Беларусь привозят не то, этикетка та, а внутри не то».

Истина в вине

Как объяснил Алексей, технология приготовления крепких алкогольных напитков, по сути, одинакова. Все зависит от сырья. Бренди делается из плодово-ягодного, в первую очередь винограда, в котором высокая сахаристость. Коньяк, кальвадос и та же текила – это лишь разновидности бренди.

«Рецепт у всех подобных напитков одинаковый: сначала нужно сделать из ягод или фруктов вино, а потом перегнать на дистилляторе. Ром отличается тем, что делается из отходов производства сахара из тростника: мелассы – коричневой тягучей жидкости с высокой степенью сахаристости. Ее нужно разбавить водой, учитывая некоторые пропорции: 10% сахара дает шесть градусов алкоголя», – увлеченно описывает тонкости собеседник.

Он обратил внимание, что желательно сахаристость не зашкаливать. Браги можно делать очень крепкими за счет использования культурных дрожжей (выведенных в заводских условиях), они могут выбраживать и более высокие показатели, но вкуса это не дает.

Брожение занимает от одного до двух месяцев при оптимальной температуре от 20 до 25 градусов. Через 30 дней можно пробовать, чтобы убедиться, что вино не превращается в уксус.

«Все, что дает взвесь и осадок, необходимо осветлять. Идеально – поставить в холод. Дрожжи при определенной температуре впадают в анабиоз и выпадают в осадок. Я прочищаю бентонитовой глиной: развожу с водой, заливаю и размешиваю. Взвесь прилипает и оседает на дне. Брага обязательно должна быть чистой, иначе при первой перегонке лишние остатки могут испортить вкус. Также важно соблюдать санитарные нормы, тщательно вымывать и сушить посуду», – обратил внимание эксперт, подчеркнув, что все не так сложно, как может показаться.

Вино не рекомендуется пить сразу после очистки. Нужно выдержать минимум девять месяцев. Соответственно, на изготовление сырья уходит почти год. В этом деле все имеет значение, в том числе материал для хранения. Лучше всего подходит стекло, пищевые нержавейка или пластик, не вступающие в реакции с алкоголем.

Самодельные дистилляторы – зло

Купить заводской дистиллятор в Беларуси не проблема, это можно сделать вполне легально. Алексей заказывал из России. Самодельные аппараты он настоятельно рекомендует даже не рассматривать: неизвестно, из чего и как они делаются.

«Видел в деревнях такие, но самогон из них не пил, и всем советую дегустировать домашний алкоголь в проверенных местах у знакомых людей. В противном случае это небезопасно. Любое несоблюдение технологии может привести к серьезным последствиям», – предупреждает собеседник.

Специалист также обратил внимание, что со знанием дела нужно подходить к меди. Она уместна в агрегате там, где пар идет вверх, и ни в коем случае ее не должно быть там, где пар идет вниз, в «холодильник», который преобразует его в жидкость. Этот металл выделяет вредное вещество, приводящее к циррозу печени.

«Прелесть заводского аппарата еще и в том, что он работает от электричества, сохраняет герметичность (не выдает характерного запаха) и безопасен: специальные клапаны сброса урегулируют давление, если оно начнет расти. Знаю людей, которые экспериментировали на газовой плите с самоделами, и у них горели кухни. Если хотите делать алкоголь дома, к оборудованию следует подойти ответственно», – рекомендует собеседник.

Интересно, что в Грузии, где нет проблем с разнообразием сырья, Алексей не может найти дистиллятор. Но его вполне устраивают местные напитки, в частности, бренди, которые кажутся лучше, чем французские. Единственное, что не нравится чрезмерная выдержка в дубовых бочках, но это дело вкуса.

Эксперименты удались

По признанию Алексея, больше всего из произведенного дома его удивили смородиновый бренди и грушевое вино. Последнее получилось настолько душистым, что когда открывали, выпить хотелось даже тем, кто не употребляет.

Также порадовало всех близких домашнее шампанское. Оно потребовало много усилий, но результат превзошел все ожидания. На изготовление ушло ровно девять месяцев, но магазинное «рядом не стояло».

Самым лучшим из всех стал виноградный бренди, в который собеседник добавил дубовую щепу. Но не в классических пропорциях, как того требует рецепт, а чуть менее половины, при этом выдерживался напиток заметно дольше.

Домашний алкоголь формирует культуру пития

Вопросу потребления Алексей придает не меньше значения, чем самому алкоголю. Впрочем, он считает, что, если человек перейдет на качественные напитки, то они сами сформирует правильную культуру пития.

«Я знаю, что в любую пятницу сяду и выпью максимум 250 граммов сорокаградусного напитка или сопоставимый объем вина. Каждый должен определить свою грань, после которой теряет контроль, дисциплинировать себя и держать в руках. Когда человек этому научится, то поймет, что необязательно жрать водяру, от крепкого алкогольного напитка можно получить реальное удовольствие», – уверен собеседник.

Алексей даже специально посмотрел исследования Всемирной организации здравоохранения, которая утверждает, что 92% людей в мире, страдающих алкоголизмом, пьют ректификат: разбавленный чистый спирт.

По такому принципу изготавливается и белорусская водка, а подобные напитки вызывают привыкание. По мнению собеседника, это зло, которое вредит здоровью. По классической схеме производятся «Финляндия» и «Абсолют», что отражается и в цене.

«У нас не может быть нормальной культуры пития, потому что с советских времен людей привязывали к ректификатам, вызывающим зависимость. Кроме того, после водки больше вероятность, что человек начнет творить дичь, чем после коньяка или виски. Исключения, конечно, бывают, но мои личные наблюдения это подтверждают», – отметил эксперт.

Он также мог оценить культурное приобщение к крепкому алкоголю на примере близких. Например, супруга нашего героя, пока у него была возможность этим заниматься, отказалась от всех магазинных напитков и пила то, что делает муж, разбавляя соком.

Тесть поначалу смотрел с опаской на хобби зятя, а сейчас научился сам и приобщил к культурному потреблению алкоголя тещу. Алексей уверен, что качественный напиток меняет мировоззрение, особенно если утром нет сушняка и ничего не болит.

«Магазинное можно пить долго, пока вдруг не накроет и лишит человека возможности контролировать количество выпитого. С домашним, наоборот, тепло сразу идет по всему телу, наступает легкое охмеление, которое быстро проходит. Человек управляемо переходит в состояние опьянения и может остановиться в любой момент, реально прочувствовав и вкус, и удовольствие от процесса», – делится своим опытом Алексей, напоминая, что алкоголь – это лишь часть жизни, которая позволяет наслаждаться любым ее проявлением при грамотном подходе.

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