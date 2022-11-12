Бойцы ВСУ показали брошенные россиянами деревянные «укрепления» на Херсонщине 12.11.2022, 13:26

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«Блиндаж» оккупанты смастерили из старых ящиков.

11 ноября бойцы ВСУ опубликовало видео, снятое на позициях россиян в Херсонской области, которые они оставили во время поспешного бегства.

Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, военного журналиста.

Цаплиенко разместил сообщение с тремя видеозаписями, на которых зафиксировано быт российских военных. На записях видно, что оккупанты устраивали «блиндажи» из ящиков БК и засоряли территорию.

На первом видео, продолжительностью 12 секунд, заметен деревянный ящик и валяющиеся под открытым небом снаряд. На снаряде - надпись: россияне пытались отомстить за своего командира. Впрочем, снаряд так и не использовали - теперь он пригодится ВСУ.

На втором видео – блиндаж, который оккупанты смастерили из ящиков от БК. Пока не ясно, пусты ли ящики: если нет, то украинские Силы обороны получат еще партию из нескольких десятков снарядов в качестве ленд-лиза от армии РФ.

Коробка с надписью «хлеб» – черная от грязи. Рядом – склад использованного пластика и бумажного мусора.

На третьем видео зафиксировано стремление россиян к «прекрасному»: с одной стороны – на столе книга, с другой – куча пластиковых бутылок.

Напоминаем, россияне бежали из Херсона с пустыми руками: все тяжелое оружие осталось на правом берегу Днепра.

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