Не план, а сапоги всмятку 1 Аркадий Дубнов

12.11.2022, 13:29

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Аркадий Дубнов

В Кремле наступило смятение после сдачи Херсона.

В Кремле испытывают смятение после сдачи Херсона либо готовятся к масштабным международным переговорам вокруг Украины.

Это, если серьезно отнестись к сказанному 11 ноября представителем Кремля Песковым. Впрочем, сделать это трудно. Ведь он утверждает, что «цели СВО можно решить путем мирных переговоров, но они невозможны в силу позиции, занятой украинской стороной».

Если раскрыть скобки этой формулы и вспомнить, что целями СВО значатся «демилитаризация и денацификация Украины», то следует, что итогом мирных переговоров, в частности, должен стать отказ Киева иметь свою армию. Предположим, это действительно серьезная запросная позиция Москвы и не станем ерничать, вспоминая, что это требование отказаться от той самой армии, которая заставила дважды за последние недели, под Харьковом и Херсоном, тотально отступать российские войска.

Хорошо, не станем ерничать…

Но что взамен получит Украина от России? Возвращение Донбасса?

А как же «защита его народа от геноцида» со стороны «украинских нацистов», как это сформулировано еще одной целью СВО? Или Москва потребует от других международных акторов гарантий «защиты народа Донбасса»…

Ну, тогда одну из целей СВО и вправду можно достичь, переобозначив ее принципиально, назначив других гарантов, но сам регион придется вернуть Украине. А как иначе?

Эта вся казуистика к тому, что пора перестать пытаться спасать свое лицо, обещая, что СВО идет по плану.

Сапоги всмятку уже весь этот план!

Впрочем, есть международные акторы, которые займутся тем самым «лицом» и его спасением.

Единственное, что четко изложил Песков, так это отказ Кремля нести ответственность за эти «сапоги», переложив ее на генералов.

Это истинно политическое решение. Сообразно тому, что в Кремле называют политикой.

Аркадий Дубнов, t.me

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