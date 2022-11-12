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«Со мной живут 80 кошек и 11 собак»

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  • 12.11.2022, 13:33
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«Со мной живут 80 кошек и 11 собак»

История доброй женщины из Беларуси.

«Я не могу встать позже 6 утра. Потому что мои кошки напоминают: пора кормить!» — улыбается Наталья Ковалева. Ей 56 лет, вместе с мужем они переехали за город, живут вместе с 80 кошками и 11 собаками. На животных тратят две пенсии и все свободное время, но ни о чем не жалеют. 

«Давайте будем добрее к животным и друг к другу. Давайте приближать эру милосердия!» — говорит Наталья о том, зачем это все.

На фоне очередной безумной новостной недели Onliner публикует видеомонолог о доброте.

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