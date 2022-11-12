Эксперт рассказал, как ВСУ удалось быстро продвинуться и освободить Херсон 2 12.11.2022, 13:33

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Операция проходила в несколько этапов.

Вооруженные Силы Украины работали над освобождением Херсона от российских оккупантов еще с весны. Правобережную часть области деоккупировали в несколько этапов, поэтому не стоит воспринимать текущие события в Херсоне как что-то слишком быстрое. Об этом в интервью «Главреду» рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он напомнил, что первым этапом было освобождение весной села Посад-Покровское в Николаевской области, потом было расширение плацдарма на левом берегу Ингульца, неподалеку от Давыдова Брода на Херсонщине.

Впоследствии произошло формирование условий для освобождения Высокополья, которое было очень важным в то время объектом для контроля всего этого направления. Еще позднее состоялся этап освобождения северной и северо-восточной локации по линии Давидов Брод - Дудчаны, что позволило нам значительно увеличить огневое влияние на позиции врага, в частности, на его объекты на правобережье.

«Фактически, эта операция, длившаяся несколько месяцев, завершилась тем, что россияне наконец поняли, что больше не могут удерживать эту территорию, и они будут либо полностью уничтожены, либо им придется бежать. Хотя нам это было понятно еще в июле - еще тогда было видно, что условия, которые складываются в этом районе, не позволят россиянам использовать свой ресурс. Даже если он будет количественно преобладать над ВСУ», - отметил Коваленко.

По словам эксперта, по факту так и получилось, но, чтобы понять это, россиянам потребовалось слишком много времени.

«И текущее продвижение ВСУ и освобождение правобережья сейчас происходит из-за того, что оккупанты осуществляли хаотическое, паническое бегство, понимая, что любая линия обороны им здесь уже не поможет», - добавил Коваленко.

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