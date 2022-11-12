Ученые рассказали, как внешность влияет на успеваемость 1 12.11.2022, 13:50

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Данные исследования британских специалистов.

Влияет ли внешность на успеваемость? Британские ученые приблизились к ответу на данный вопрос. По их словам, когда в университетах занятия перешли в онлайн-формат, это отрицательно повлияло на результаты студенток-красавиц.

Ученым давно известно, что физически привлекательные люди обычно получают больший заработок, чем их менее яркие коллеги. У таких людей больше шансов получить повышение на работе и меньше вероятность попасть в тюрьму. Сейчас ученые, возможно, сумеют ответить на вопрос, почему так происходит, пишет The Times.

Также красивые люди чаще получают хорошие оценки в университете, но почему так происходит, точно неизвестно. Некоторые эксперты считают, что это просто случаи дискриминации со стороны преподавателей в пользу более привлекательных студентов. Другие же считают, что красивые люди на самом деле лучше справляются с учебой, так как обычно они более уверены в себе.

Адрин Мехик, исследователь из Лундского университета в Швеции и автор новой работы, говорит, что пандемия дала возможность понять, в чем же корни такого эффекта. Он обратился к 307 студентам-инженерам, которые учились в университете и до пандемии, и во время нее. Жюри из 37 человек оценило красоту лица каждого из студентов по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 баллов означало «исключительно красивый».

Мехик проанализировал оценки студентов по тем предметам, где преподаватели сами решают, как они оценят успеваемость своих студентов. На этих предметах на оценки влияют групповые задания, а также индивидуальная работа на семинарах и устные ответы.

До пандемии более привлекательные студенты обоих полов обычно получали оценки выше. Этого преимущества не хватало для того, чтобы вывести на первое место студентов с плохой успеваемостью, но статистически дополнительные баллы имели значение.

Когда лекции перешли в онлайн-формат и закончилось очное обучение, отметки у студенток-красавиц ухудшились. Размер того «бонуса за красоту», который они, кажется, имели до пандемии, понизился на 80%.

Кажется, что преподаватели добавляли таким студенткам баллы, и когда начались онлайн-занятия, что значительно снизило время коммуникации студентов с преподавателями, красота перестала играть свою роль. Во время видеолекций студентам предлагали включать камеру, но это не было обязательным требованием.

Мехик считает, что на «бонус за красоту» мог повлиять и мужской пол большинства преподавателей, но женщины-профессора также ставили до пандемии лучшие оценки красавицам.

С привлекательными ребятами все получилось иначе: после того, как лекции перешли в интернет, их оценки еще больше повысились. Мехик объясняет это тем, что такие мужчины могут обладать некоторыми качествами, которые повышают продуктивность — например, более высокой уверенностью в себе. Другие исследования показывают, что физически привлекательные мужчины также более настойчивы и оказывают большее влияние на своих сверстников.

Мехик также рассмотрел предметы, где оценки выставлялись анонимно и на основании итоговых экзаменов. Там он не нашел связи между красотой и успеваемостью студентов.

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