«У нас командир даун полный: всех в один окоп загнать хочет»4
- 12.11.2022, 13:53
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Российский оккупант рассказал о глупости своего командования.
Российские оккупанты жалуются на недальновидность начальства. Командиры заставляют их рыть окопы, загоняя в них больше трех человек.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? У нас командир даун полный, задолбал уже всех. Вчера такая ругачка была тут, вообще ж…а», - жалуется оккупант.
В частности, россиянин жалуется на «дебильные команды» своего командира, от которых оккупанты уже не боясь, отказываются.
«Он нас в один окоп загнать хочет. Чтоб туда снаряд упал, чтоб мы там все погибли», - рассказывает он матери.
Оккупант не скрывает, что командир не бережет ни только их жизни, но и свою.
«И не чему жизнь не учит, понимаешь? И каждый раз же так ездим, люди гибнут, машины разбивают», - констатирует оккупант.