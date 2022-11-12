СБУ задержала агента пропагандиста Соловьева 1 12.11.2022, 14:03

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Он мечтал получить гражданство РФ и поселиться в Подмосковье.

Служба безопасности Украины задержала вражеского агитатора, который готовил фейки для ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева, сообщает УНИАН.

Как отмечают в пресс-службе СБУ, агитатор из Буковины распространял дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины. Среди его самых распространенных «вбросов» - сообщения в запрещенной соцсети «Вконтакте» о якобы обострении общественно-политической ситуации в Западной Украине из-за войны с РФ.

Киберспециалисты СБУ установили, что агитатор также «разгонял» ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций. Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

«Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для дальнейшего обнародования в провокационных сюжетах и «ток-шоу» на телеканале «Россия 1». За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья», - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался экс-адвокат из Черновицкой области. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления.

Таким образом он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними «сотрудничать» в ущерб государственной безопасности Украины. Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные Телеграм-каналы страны-агрессора.

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