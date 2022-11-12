Как освобождали Херсон: видео штурма, снятое бойцом ВСУ 12.11.2022, 14:08

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Атака проходила под прикрытием тяжелой техники.

Украинские военнослужащие с боями освобождали Херсон, поскольку захватчики, несмотря на отвод войск, продолжали оказывать вооруженное сопротивление.

Видео штурма областного центра в своем Telegram-канале обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

В частности, журналист опубликовал видеоролик, который был снят от первого лица. На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские военнослужащие с боями заходили в Херсон.

Штурм областного центра, как видно на видеоролике, осуществлялся под прикрытием тяжелой техники. Украинским бойцам приходилось из гранатометов и стрелкового оружия обстреливать позиции ВС РФ, после чего вперед двигались группы спецназовцев.

Кроме того, на ролике можно увидеть, как во время тяжелых сражений получил ранение украинский защитник. Побратимы быстро сориентировались, эвакуировали бойца в безопасное место и оказали ему медицинскую помощь.

«Так ребята освобождали Херсонщину. Штурм от первого лица», - говорится в подписи видеоролика, на котором можно увидеть штурм Херсона от первого лица.

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