Как выглядит народный мемориал Роману Бондаренко сегодня 3 12.11.2022, 14:10

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Белорусы чтут память о герое «Площади перемен».

12 ноября 2020 года 31-летний житель Минска Роман Бондаренко скончался в больнице скорой помощи после избиения лукашистами во дворе одного из домов на Сморговском тракте.

Вечером 11 ноября группа лукашистов напала на жителей жилого комплекса в квартале между улицами Червякова, Каховской и Сморговским трактом в Минске.

В этом квартале сложилось сильное сообщество. Жители нарисовали на одной из стен мурал с «диджеями перемен». Лукашисты закрашивали мурал разными способами 14 раз, но жители его восстанавливали.

Около 22 часов 11 ноября во двор приехали группа лукашистов в штатском и масках, начала срезать белорусские ленточки, а потом напала на жителей, не дававших им этого делать.

Благодаря офицерам КГБ и других силовых структур, передавшим «Байполу» аудиозаписи и биллинг телефонов, это объединение силовиков провело детальное расследование гибели Романа Бондаренко. Расследование дало основания полагать, что в группе, напавшей на жителей Минска, были в том числе два человека из узкого круга Александра Лукашенко: его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и хоккейный тренер Дмитрий Басков. Бил Романа Бондаренко, вероятно, их соучастник кикбоксер-сотрудник МВД Дмитрий Шакута. После гибели Романа Бондаренко Следственный комитет и прокуратура не провели надлежащего расследования, а Александр Лукашенко возвел хоккеиста Баскова в ранг сенатора.

Издание «Наша Нiва» показало, как выглядит народный мемориал на могиле Романа Бондаренко сегодня.

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