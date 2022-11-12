Пропагандистка Скабеева с грустным лицом рассказала о бегстве россиян из Херсона

Пропагандистка Скабеева с грустным лицом рассказала о бегстве россиян из Херсона13
- 12.11.2022, 14:16
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В Кремле пытаются оправдать позор армии РФ.
После побега российской армии из Херсона даже ярые кремлевские пропагандисты «взвыли» и изменили риторику из-за решения путинских войск уйти с правого берега Днепра на левый, передает УНИАН.
Так, в эфире пропагандистского канала «Россия 1» Ольга Скабеева рассказала о возвращении украинского флага в Херсон. И попыталась оправдать действия армии РФ:
«Сразу скажу, времена тяжелые, все все понимают. Из-за Херсона переживаем... Решение принято, решение сложное. Нам сказали, что оно связано с желанием сберечь российскую армию».
Без армии «рассчитывать на новые победы невозможно», добавила грустная Скабеева. Она говорит, что российская армия позорно сбежала из Херсона из-за «возникших проблем со снабжением, в том числе боеприпасами».