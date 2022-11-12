«Однажды мы пришли к тому, что нужно либо путешествовать, либо зарабатывать» 2 12.11.2022, 14:24

1,074

Семья белорусов рассказала о путешествиях в стареньком автодоме и жизни в разных странах.

Лена, Артем, Саша и Фося путешествуют в автодоме, живут на две страны (Беларусь и Польша), а тажке ведут блог в Instagram: уютный, небольшой, но очень вместительный, совсем как их дом на колесах. Лена и Артем долгое время жили и работали в Москве, потом полгода путешествовали по Азии, позже пожили в Варшаве и, наконец, купили домик в беларуской деревне. Natatnik пообщался с ребятами в их доме между Кобрином и Дрогичином об опыте путешествий по Европе в автодоме.

Лена: Мы изначально хотели купить землю с ветхим домом за какие-нибудь копейки. Чтобы точно знать, что у нас есть своя земля. Когда наскучит ездить в автодоме, вернемся, начнем обустраивать себе гнездо.

Мониторя на «Куфаре», Артем наткнулся на объявление о продаже дома, в котором было указано: «цена договорная».

Лена: Большой участок, как мы и хотели, поэтому решили заехать хотя бы взглянуть одним глазком. Уже уезжая в путешествие, заглянули сюда и все…

Артем: Глаза загорелись. Поехали, пересекли границу, но ночь не спали. Может купим? Зачем? Хочется чтобы был свой дом, земля, дерево посадить, но это и ответственность. Мне не нравилось, что есть некий якорь, который тянет сюда. Надо приехать, а тебе может и не хочется. В общем, испытывали двоякие чувства.

Лена: Путешествуя, периодически вспоминая об этом доме, заходили на «Куфар». Продается? Все нормально. Но однажды он исчез, и мы впали в панику. Куда делся? Что делать? Наверное продали. Как это? Вроде как должен был нас ждать. В телефоне абсолютно случайно нашли номер продавца – т.к. мы полгода никому не звонили, он был последним исходящим. Попросили подружку позвонить. Она узнала, что дом все еще продается, просто срок объявления истек. Тогда мы уговорили родителей, чтобы они купили его для нас.

Артем вспоминает, как семья пришла к идее минимализма. Осознав, что в их большой квартире много лишних вещей – телевизор, который они ни разу не включали, комоды, заваленные всяким хламом, куча посуды, – ребята решили, что им ни к чему все это.

Артем: Когда мы начали путешествовать в автодоме, много открытий стало происходить в голове. Классно, когда ты десять раз подумаешь, а стоит ли покупать новую вещь. Сможешь ли ты взять ее с собой в автодом в путешествие? Так ли оно тебе необходимо или можно обойтись чем-то другим? И все-таки все началось с одного чемодана: мы по Азии полгода с одним чемоданом ездили. Вернувшись из Азии в Варшаву, у нас был мандраж и долгая адаптация. Там (в Азии) ты более свободный. Люди улыбаются и солнце светит. А тут как-то не так выглядишь, не так одет. Варшава начала напоминать Минск: важно на какой машине ездишь, какой у тебя статус. Это начало пугать. Хотели плюнуть на все, купить билеты в Непал и эмигрировать туда. Но остались, перебороли себя. Сейчас мы рады, что все не бросили и не уехали. Даже начали огород осваивать.

Лена: Огород у нас маленький. Я люблю обойти его, посмотреть, что еще выросло, что цветет. Также ездим в лес, травы собираем, чай заготавливаем.

Артем: У нас нет распорядка дня. Мы хотим вставать раньше, но любим поспать.

Артем: Однажды мы пришли к тому, что нужно либо путешествовать, либо зарабатывать. Пытались совмещать в Азии, но уходило много времени. На самом деле нашему человеку трудно осознать, что можно потратить накопления. Как же остаться без денег? Мы относимся к путешествиям, как к инвестиции в себя. Изменили образ мышления и «выкинули» много лишнего. Поездка в Азию на полгода вышла в шесть тысяч. И это было очень-очень дорого.

Лена: Это билеты, жилье, питание. Мы там очень подробно вели записи расходов.

Артем: Автодому 32 года, купили его за 6 тысяч. Мы его уже поюзали хорошенько, а был как из музея. У него всего два владельца до нас – немец и поляк. Немец в гараже хранил, поляк за ним очень хорошо следил. Поначалу вообще только любовались: приходили туда и устраивались, как в кафе, пиццу заказывали либо просто с печеньками. Сашка в нем начинала лазать по лестницам.

Артем подсчитывает расходы на путешествия, а также делится идеями, как сэкономить. Автодом, по его подсчетам, расходует 10 литров топлива. Если перестать покупать мясо, молочку, а питаться фруктами, овощами, крупами, можно тратить порядка 100-150 долларов в месяц.

Артем: Самое главное – готовить все самому, никаких полуфабрикатов. Сами хлеб пекли, сами тортики делали, изобилие фруктов. И важно вести аналитику трат. Фиксируешь каждый доллар, который потратил. Один, два доллара потратил, потом это выходит в круглую сумму. И решаешь, надо оно тебе или нет. Мы живем по принципу «давай не будем сейчас это покупать». И оно нас находит: кто-то вещи отдает, иногда просто находим. Вот игрушки, например, вообще не покупаем.

Лена: Некоторые фрукты пытались найти дикорастущие, чтобы не покупать, а собрать те же яблоки, инжир. В Европе очень развиты рынки овощные и фруктовые. Если приходишь к закрытию, то просто заберешь за 2 евро килограмм, а все потому, что они стараются продать. Если они не продали, то могут даже просто на землю высыпать, например, апельсины.

В специальном приложении есть возможность выбирать бесплатные кемпинги. Можно даже подобрать по фотографии.

Лена: С автодомом у нас расход только на дорогу и наше питание. За остальное мы просто ничего не платим. Парковки и стоянки – однозначный принцип – всегда бесплатно. Вода, сливы туалетов тоже бесплатно.

Артем: Когда ехали по Балканам, ни разу за все путешествие не видели бесплатного сервиса. Использовали общественные туалеты.

Артем вспоминает еще про одну статью расходов в Польше – техосмотр от 25 долларов и годовая страховка — 70. Чтобы путешествие было экономным, замечает он, оно должно быть длительным.

Лена: Бывают страны подешевле, тогда там конкретно таримся и забиваем все свои рундуки продовольствием. Например, Турция, – это было 2 года назад, а до сих пор доедаем те запасы.

Артем: Может сложиться впечатление, что мы такие экономные, но по сути ни в чем себе не отказываем. Проходим мимо пиццерии. Пиццу хочется? Давай приготовим себе и не одну, а несколько. Постоянно сами себе устраиваем разные пикники и праздники.

Лена: Не упомянули про алкоголь. Мы не пьем, поэтому эта существенная статья расходов у нас отсутствует.

Артем: Для тех, кто купил автодом, – это как наркотик. Это свобода. Встретили одного поляка, он посмотрел на нас и сказал «Вижу, вы уже заболели.»

До путешествия ребята обычно ничего не планируют. Собираются за пять минут и решают, куда ехать. Но для них важно, чтобы конечной точкой зимой было теплое место. Точка конкретная есть, но как добираться и что посмотреть по дороге – это уже складывается в процессе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».