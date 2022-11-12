На что намекает Дугин? 1 12.11.2022, 14:32

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Александр Дугин

А Путин в последние дни… молчит.

Известный продюсер Александр Роднянский написал о намеках Дугина после сдачи Херсона и своевременном вопросе россиян.

— Свершилось. Херсон снова украинский. Вчера вечером я смотрел многочисленные видео встречи украинских солдат в освобожденном от оккупации городе, — пишет Александр Роднянский.

Видел, как срывают пропагандистские плакаты про «Россию, которая там навсегда» (какая же это бесстыдная и наглая фраза), как радостно обнимаются жители города с украинскими военными, как поднимают над административными зданиями украинские флаги.

А что россияне? Главный сегодняшний вопрос патриотов сформулировал анонимный комментатор в одном из российских провоенных телеграм-каналов (скриншот этот активно расходится по социальным сетям):

«Херсонцы нас встречали протестами. А ВСУ встречают цветами. За что тогда наши ребята отдают свою жизнь?»

Это очень разумный и своевременный вопрос. Ответ на него предельно прост: НИ ЗА ЧТО.

Ваши жизни не стоят ничего.

Стареющий диктатор, далекий от реальности, не пользующийся интернетом, одиноко живущий в бункере и получающий информацию из красных гэбистских папочек отправил по своей прихоти сотни тысяч людей на смерть.

Нет, я не говорю, что виновен лишь Владимир Путин и его ближайшее окружение, состоящее из таких же престарелых кгбшников.

Ответственность за эту кровавую войну лежит на всех россиянах, кто ее поддерживает, пропагандирует, кто голосует за эту власть.

Но сейчас я задаюсь вопросом о лидере России. Он никак не комментирует освобождение Херсона. Совсем недавно Путин громко и радостно присоединял Херсон к России, а вот последние дни он… молчит.

Важнейшее решение об уходе из Херсона и изменении границ государства принимает не его президент. А два военных — назначенный для «непростых решений» Суровикин и главный «козел отпущения» — Шойгу.

Неслучайно придворный философ Кремля Александр Дугин вспоминает более чем двусмысленную историческую аналогию: «Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. А если не спасает? Тогда — судьба «Царя дождей».

Речь идет о параллели с работой Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь», где упоминается «Царь Дождей» в архаических обществах, которому соплеменники вспарывали живот за то, что он не мог уберечь от засухи.

О чем это Дугин?

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