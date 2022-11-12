«Слава Украине, родные!»: в Херсонской области ВСУ принесли жителям радостную весть 3 12.11.2022, 14:43

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Как встречали украинских военных в селе, где еще не знали об освобождении Херсона.

Жители Херсонской области, которые долгие месяцы находились под российской оккупацией, эмоционально встретили украинских нацгвардейцев. Мирные жители обнимали своих защитников и дарили им цветы.

Также люди скандировали «Слава Украине! Героям слава!». Соответствующее видео предоставила изданию OBOZREVATEL Национальная гвардия.

Жители Херсонщины не сдерживая эмоции буквально бросались в объятья своим защитникам. На видео показана встреча бойцов Национальной гвардии с жителями одного из освобожденных сел Херсонской области.

Мирные жители, которые впервые за много месяцев почувствовали себя свободными, хотели хоть как-то помочь украинским военнослужащим. Люди предлагали бойцам еду, дарили цветы и просто выражали слова благодарности.

Примечательно, что в момент съемки видео жители села еще не знали, что украинские военные зашли в Херсон, поэтому именно бойцы Национальной гвардии сообщили людям эту долгожданную новость.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что зачистка Херсона, который Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 11 ноября, может занять несколько недель. В городе необходимо провести стабилизационные мероприятия.

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