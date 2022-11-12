Ученые изобрели способ читать мысли людей, даже не касаясь головы 12.11.2022, 14:51

Ранее для этого в мозг вживляли специальные чипы.

Посредством ФМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) нейробиологи из Техасского университета в Остине могут отслеживать поток насыщенной кислородом крови через мозг. Об этом сообщает Science Alert.

Активные клетки мозга требуют больше энергии и кислорода, поэтому эта информация обеспечивает косвенное измерение активности мозга человека.

Этот метод неидеален, однако благодаря ему ученые могут расшифровывать мысли человека. Они не способны воспроизвести дословный перевод, однако этого достаточно, чтобы понять, о чем думает испытуемый.

В ходе исследования ученые просканировали мозг одной женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30. Подопытным дали прослушать почти 16 часов различных подкастов и передач в сканере. Затем специальный «декодер» сравнил паттерны аудио этих программ и паттерны записанной активности мозга. По словам нейробиолога Александра Хута, ФМРТ «достаточно неплохо» восстановило оригинальные сюжеты подкастов и передач. То есть программа смогла сделать выводы, какую программу слушали испытуемые, опираясь только на активность мозга. ФМРТ даже удалось восстановить придуманные участниками сюжеты.

Ученые отметили, что декодер стоит доработать - он может восстановить события, однако путается в том, кто что делает.

«Если бы еще 20 лет назад рассказали об этом любому нейробиологу, он выгнал бы вас со смехом», - сказал Александр Хут.

Нейробиологи отметили, что планируют использовать технологию для помощи людям, которые не могут самостоятельно разговаривать и печатать.

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