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Убегая из Херсона, военные РФ подорвали телевизионную башню

  • 12.11.2022, 15:03
Убегая из Херсона, военные РФ подорвали телевизионную башню

Конструкция упала в парк «Херсонская крепость».

Российские оккупанты во время отступления из Херсона на левый берег Днепра взорвали телевизионную башню.

Об этом «Суспільному» сообщила начальница городской военной администрации Галина Луговая.

«Телебашня в Херсоне действительно была подорвана. Она лежит на земле. Это соответствует действительности. Сейчас идут шаги по восстановлению нашей связи. Потому что оккупанты уничтожили полностью локации, где были мощные наши связные станции», - сказала Лугова.

Херсонская Медиаплатформа «Вгору» выставила в телеграм фото с башней, упавшей в парк «Херсонская крепость». На них видно, что конструкция полностью разрушена.

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