Лукашисты паникуют из-за того, что Украина укрепляет свою границу

Лукашисты паникуют из-за того, что Украина укрепляет свою границу11
- 12.11.2022, 15:10
- 10,882
В погранвойсках опубликовали видео со странными комментариями.
Белорусские пограничники удивлены, что украинцы минируют пограничную территорию.
Пограничники Беларуси с возмущением заявили, что украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе территории.
Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные Силы Украины якобы не только минируют свою границу со страной-агрессором, но и якобы «разрушают дороги» и «объекты инфраструктуры».
Возмущенные пограничники Беларуси, с территории которой на мирные города Украины регулярно летят ракеты, даже обнародовали видео, на котором якобы зафиксирован факт «минирования».