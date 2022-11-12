Лукашисты паникуют из-за того, что Украина укрепляет свою границу 11 12.11.2022, 15:10

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В погранвойсках опубликовали видео со странными комментариями.

Белорусские пограничники удивлены, что украинцы минируют пограничную территорию.

Пограничники Беларуси с возмущением заявили, что украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе территории.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, Вооруженные Силы Украины якобы не только минируют свою границу со страной-агрессором, но и якобы «разрушают дороги» и «объекты инфраструктуры».

Возмущенные пограничники Беларуси, с территории которой на мирные города Украины регулярно летят ракеты, даже обнародовали видео, на котором якобы зафиксирован факт «минирования».

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