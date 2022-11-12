«За два рубля их стоит купить» 2 12.11.2022, 15:24

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Журналисты проверили дешевые автоаксессуары из магазина низких цен.

Существует много обзоров на недорогие автоаксессуары, купленные в интернете. Но с ними есть одна очевидная проблема – их нельзя потрогать до покупки, поэтому не всегда понятно, что же тебе придет. А иногда присылают вообще не то, что изображено на картинках. Поэтому за дешевыми товарами для авто журналисты abw.by отправились в магазин низких цен.

На сайте можно найти довольно много автомобильных аксессуаров, но в не самом крупном магазине в наличии далеко не все. Тем не менее что-то полезное мы отыскали. Берем пакеты для шин, накидку на спинку переднего кресла, защищающую ее от измазывания детскими ногами; держатель для смартфона, крепящийся на направляющие подголовника; пластиковую мини-мусорку с крышкой и крючки, на которые можно в салоне что-то повесить.

Пакеты для шин: дешевые и прочные

Начнем с пакетов для шин стоимостью 2 руб. за четыре штуки. Как раз самое время для них, ведь еще не все «переобулись».

Размер пакетов не мал – 1000 х 940 мм, шины влезут без проблем. Главная беда дешевых пакетов – их недостаточная прочность. Мне в шинном центре весной выдали такие, что два из четырех порвались при первом же использовании.

К пакетам вопросов нет. Они довольно толстые и плотные. Швы крепкие. Это определенно хорошие пакеты, за 2 руб. их можно и нужно купить.

Крючки на липучках: вешаются криво

Переходим к универсальным крючкам, пара которых обошлась нам в 6 рублей. Они оснащены липучками, с помощью которых их можно крепить, например, на направляющие подголовников, как изображено на упаковке.

Мы так и сделали, но обнаружилась очевидная проблема – крючок висит под углом, смотрится это неаккуратно. В конструкции не хватает второго шарнира. При таком конструктиве крючки лучше крепить на какие-то горизонтальные трубы, например, ручки детской коляски или раму велосипеда.

Впрочем, на функциональности это никак не сказывается. Можно повесить, например, небольшой зонт. Это удобно, потому что постоянно возникает вопрос, куда девать мокрый зонтик. На сиденье класть – подушка намокнет, на пол кинуть – только если он чистый, иначе зонт будет весь в грязи.

Выдержал крючок и рюкзак весом килограммов десять. Но как раз рюкзак или сумку можно положить на сиденье, более того, есть багажник. Резюмируем: крючки рабочие, в машине могут оказаться полезными, и для них можно придумать массу вариантов использования вне автомобиля.

Защитная накидка на сиденье: вещь сомнительной эстетики

На очереди накидка на тыльную сторону спинки переднего сиденья, которая неизбежно пачкается детскими ногами. Стоила она 2 рубля 50 копеек.

Накидка представляет собой кусок плотного полиэтилена, в нижней части которого находится большая резинка, а в верхней – маленькая. Никаких инструкций о том, как это крепить, нет. Очевидно, что маленькая резинка надевается на подголовник, а вот за что подцепить нижнюю – непонятно, ведь в корпусе сиденья никаких выступов нет.

Наш оператор предложил просто растянуть резинку и надеть ее на спинку кресла. Судя по всему, так и было задумано. Сработало, но в таком варианте накидка едва закрывает низ спинки и норовит подтянуться вверх. В результате сиденье все равно будет пачкаться. Плюс резинка на лицевой стороне переднего кресла смотрится странно. Да и карманом сзади, если он есть, пользоваться неудобно.

Накидка, в общем-то, рабочая, но с оговорками. Ей бы какие-то крючки снизу, чтобы закрепиться за каркас сиденья, и было бы куда лучше. Я же предпочту почистить раз в пару месяцев спинку, чем надевать на нее вещь сомнительной эстетики.

Держатель для смартфона: дешево и сердито

Следующий товар – держатель для смартфона, крепящийся к направляющим подголовника. Только с третьей попытки мы нашли в магазине упаковку, в которой находился полный комплект деталей. Держатели помещены в коробки в разобранном виде, и похоже, что покупатели, изучая содержимое, не всегда возвращают назад полный комплект.

Пара минут на сборку этого конструктора – получаем готовый держатель. В случае с Focus возникла небольшая проблема, связанная с конструктивом направляющих подголовника: чтобы установить держатель, подголовник нужно приподнять на один щелчок вверх, но в моем случае это уже слишком высоко. Однако если водитель или пассажир окажутся выше ростом, никаких проблем не возникнет. Не будет их и в автомобилях, где направляющие не имеют изгибов.

Пружины крепко фиксируют держатель на своем месте, телефон внутри также сидит прочно. Шарнир довольно тугой – держатель вряд ли будет норовить наклониться вперед на неровной дороге.

Порадовало, что в лапах, зажимающих телефон, разработчики предусмотрели прорези, то есть можно и зарядку подключить, и наушники вставить. Если, конечно, в вашем телефоне для этого еще используются разные разъемы.

За 7 рублей неплохая покупка. Вставил телефон, включил YouTube – и убиваешь время в дальней дороге.

Мини-мусорка: не для каждого автомобиля

Наконец, контейнер для мусора – наша самая дорогая покупка на сегодня, стоившая 9 рублей. Концептуально полезная вещь, ведь регулярно возникает проблема, куда девать различные жвачки и прочий мелкий мусор. Кто-то складирует его в штатные пепельницы, кто-то прибегает к использованию стаканчиков от кофе с крышками.

Здесь же к нашим услугам пластиковый контейнер, качество исполнения которого на «троечку». Облой на краях пластика, кривые зазоры между нижней частью и верхней, которая открывается для опустошения этой мини-мусорки. Контейнер снабжен подпружиненной крышкой и фиксирующей скобой. Предполагается, что его можно надеть на карман двери или другую подходящую вертикальную поверхность.

Но в моем автомобиле действительно подходящих для этой мусорки мест не нашлось. На кармашке передней двери ее можно располагать только совсем уж с краю около динамика, иначе она при закрывании двери упирается в сиденье. Но даже в таком варианте она там лишняя, ведь при установке со стороны водителя будешь упираться в нее левой ногой, а на правой двери она станет помехой уже пассажиру, да и водитель пользоваться мусоркой не сможет.

В целом этот небольшой контейнер для мусора может быть полезным, но только если в вашем автомобиле есть подходящее место для его удобной фиксации.

Наш вердикт

На все эти товары мы потратили 26,5 руб., или чуть больше 10$. Откровенно бесполезными не назовешь ни одну из вещей, но не все они одинаково хороши и нужны. Защитная накидка на спинку сиденья со своими функциями справляется частично, крепление у нее странное. Контейнеру для мусора найдется подходящее место не в каждом автомобиле. Крючки вполне функциональны в машине, хотя при такой конструкции больше подойдут для использования, например, на детских колясках.

А вот держатель для смартфона за 7 рублей неплох. Его без проблем можно использовать в автомобилях, у которых направляющие передних подголовников не имеют изгибов. Если же изгибы есть, а нужная вам позиция подголовника нижняя, будут проблемы.

С чем точно никаких проблем не возникнет, так это с пакетами для шин. Большие, плотные, прочные. За два рубля их стоит купить.

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