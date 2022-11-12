Россия неожиданна перекрыла для кораблей нейтральных стран проход под Крымским мостом 6 12.11.2022, 15:18

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С чем связано такое решение, не уточняется.

Россия запретила судам, которые были загружены за пределами государства-агрессора, проходить через Керченский пролив в Азовское море. Причина такого решения не указана, сообщает УНИАН.

Как сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции: «Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».

Ранее аналитики отмечали, что после освобождения Херсона у ВСУ появляется новая зона поражения боеприпасами для HIMARS. Сюда входят Перекопский перешеек в Крыму и вся таврическая степь севернее полуострова. Возможно, в РФ готовятся к дальнейшему продвижению украинских защитников и ведению боевых действий, в том числе в акваториях Азовского моря.

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