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Люди с флагами Украины радуются и плачут: первый репортаж иностранных журналистов из Херсона

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  • 12.11.2022, 15:21
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Люди с флагами Украины радуются и плачут: первый репортаж иностранных журналистов из Херсона

Корреспонденты Sky News побывали в центре освобожденного города.

Журналисты британского издания Sky News приехали в освобожденный Херсон, чтобы посмотреть, что происходит в городе после восьми месяцев российской оккупации.

Международный корреспондент Алекс Росси вместе со съемочной группой прибыл в центр Херсона и мог пообщаться с жителями города.

Люди собрались на центральной площади, чтобы отпраздновать освобождение города от российских захватчиков.

Над административными зданиями уже развеваются украинские флаги, а жители «очень эмоциональны» и скандируют Слава Украине.

Люди рассказывают журналистам, что очень ждали этого момента.

«У вас должно быть что-то, ради чего вы живете, и это был момент, ради которого стоило жить, — рассказал один из местных жителей.

Еще одной причиной, по которой люди собрались в центральной части Херсона, стала возможность связаться с родными — украинские военные установили на площади спутниковые терминалы Starlink.

«Военные здесь налаживают интернет-сервис, чтобы они могли связаться со своими близкими. Впервые за девять месяцев оккупации они могут сообщить людям, что у них все хорошо. Мы также слышим много историй о людях, которые не знают, где находятся их друзья и родственники», — рассказал журналист.

Росси отметил, что освобождение Херсона — важный момент для его жителей и всей Украины. И теперь они могут не боясь петь свой гимн.

«Они думали, что во многих отношениях это может не наступить», — сказал он.

Корреспондент также отметил, что, по рассказам местных жителей, «россияне просто исчезли в одночасье. Они просто исчезли отсюда и покинули город».

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