Люди с флагами Украины радуются и плачут: первый репортаж иностранных журналистов из Херсона 9 12.11.2022, 15:21

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Корреспонденты Sky News побывали в центре освобожденного города.

Журналисты британского издания Sky News приехали в освобожденный Херсон, чтобы посмотреть, что происходит в городе после восьми месяцев российской оккупации.

Международный корреспондент Алекс Росси вместе со съемочной группой прибыл в центр Херсона и мог пообщаться с жителями города.

Люди собрались на центральной площади, чтобы отпраздновать освобождение города от российских захватчиков.

BREAKING: Sky’s international correspondent @alexrossiSKY is welcomed by crowds of Ukrainian civilians as Sky News team are the first foreign journalists to reach the liberated city of Kherson.



Live updates: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/lGhmgzXkMA — Sky News (@SkyNews) November 12, 2022

Над административными зданиями уже развеваются украинские флаги, а жители «очень эмоциональны» и скандируют Слава Украине.

Люди рассказывают журналистам, что очень ждали этого момента.

«У вас должно быть что-то, ради чего вы живете, и это был момент, ради которого стоило жить, — рассказал один из местных жителей.

Еще одной причиной, по которой люди собрались в центральной части Херсона, стала возможность связаться с родными — украинские военные установили на площади спутниковые терминалы Starlink.

"Freedom at last".



Sky’s international correspondent @AlexRossiSKY reports from the central square of Kherson as crowds celebrate - with joy and tears - the liberation of the city.



Live updates: https://t.co/X3flQUCiPZ



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2DTZU2zikh — Sky News (@SkyNews) November 12, 2022

«Военные здесь налаживают интернет-сервис, чтобы они могли связаться со своими близкими. Впервые за девять месяцев оккупации они могут сообщить людям, что у них все хорошо. Мы также слышим много историй о людях, которые не знают, где находятся их друзья и родственники», — рассказал журналист.

Росси отметил, что освобождение Херсона — важный момент для его жителей и всей Украины. И теперь они могут не боясь петь свой гимн.

«Они думали, что во многих отношениях это может не наступить», — сказал он.

Корреспондент также отметил, что, по рассказам местных жителей, «россияне просто исчезли в одночасье. Они просто исчезли отсюда и покинули город».

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