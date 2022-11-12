Личный позор Путина 2 Игорь Эйдман

12.11.2022, 15:25

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Российским элитам проще всего объявить его сумасшедшим.

Сдача Херсона стала личным позором Путина. Я думаю, что его ближайшее окружение уже сейчас готово от него избавиться. Таких случаев в истории было множество. Участники большого фашистского совета, отстранившие после военных неудач Муссолини от власти, и члены президиума ЦК КПСС, отправившие на покой Хрущева, были ближайшими соратниками и выдвиженцами съеденных ими диктаторов. Однако это не помешало им принять участие в заговорах против своих благодетелей. Успешный дворцовый переворот возможен и в путинской России, если его участники смогут взять под контроль основные силовые структуры.

Проще всего объявить Путина сумасшедшим. Во-первых, правду, как известно, говорить легко и приятно. А, во-вторых, это дает юридические основания для смещения диктатора. В конституции РФ есть положение о том, что полномочия президента прекращаются в результате «стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия». А вот законодательно прописанной процедуры такой отставки в России нет. Не понятно, кто должен признать президента (псих)больным и как его потом на основании этого заключения заставить освободить президентского кресло.

А раз такого описания нет, можно создать прецедент. Например, собрать независимую врачебную комиссию, которая вынесет свой вердикт. На его основании переворотчики могут объявить Путина безумцем и, пользуясь контролем над силовыми структурами, физически изолировать его. Потом, постфактум трусы и холуи из Думы, СФ и КС проштампуют любое решение победившей стороны.

PS. Я не утверждаю, что так обязательно будет. Но вероятность, причем не нулевая есть. Чем тяжелее будут поражения на фронте, тем быстрее она будет расти.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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