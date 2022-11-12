Белорусские врачи развеяли мифы о холестерине 1 12.11.2022, 15:39

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Они дали важные рекомендации по питанию и выбору продуктов.

Среди причин смертности пальму первенства в Беларуси удерживают сердечно-сосудистые заболевания. Развиваются эти болезни, как правило, при сочетании нескольких факторов риска. Один из них – повышенный холестерин.

По словам врача профилактической медицины Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Александры Жуковской, норма содержания общего холестерина у взрослого человека - не более 5,2 ммоль/л. Липопротеиды низкой плотности, или «плохого» холестерина, - не более 3,3 ммоль/л, оптимальный - между 2,6 и 3,3 ммоль/л. Норма содержания в крови Липопротеиды высокой плотности («хорошего» холестерина) составляет от 1,2 до 2,7 ммоль/л. Норма триглицеридов - не выше 1,7 ммоль/л.

Альтернатива статинам при повышенном холестерине

При высоких показателях общего холестерина, а особенно «плохого» холестерина, надо немедленно идти на консультацию к врачу. Он подберет гиполипидемические средстве, а это в первую очередь статины, которые надо принимать постоянно, отметил на прямой линии в «Комсомолке» профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром.

Лекарственные препараты придется принимать постоянно

- Когда человек перестает их принимать, за несколько дней холестерин снова становится высоким, на таком резком подъеме могут произойти сосудистые катастрофы (инфаркты или инсульты), - подчеркнул медик.

Альтернативой при непереносимости статинов могут быть препараты, содержащие эзетимиб. Их тоже надо принимать постоянно. Кстати, побочные эффекты статинов, которые описаны в инструкции по применению лекарств, наблюдаются не так часто.

Как быстро снизится холестерин при приеме статинов

- Для получения стойкого ответа на прием статинов их надо принимать 1 - 3 месяца, при недостаточном эффекте нужно будет увеличивать дозу в 2 раза и вновь контролировать анализы, - подчеркнул Андрей Пристром.

Медик подчеркнул, что на подбор оптимальной дозы препарата может уйти до полугода. Если на высокой дозе статина не достигнут результат, то нужно добавить препарат, содержащий эзетимиб. Сегодня, кстати, применяются комбинации статина и эзетимиба в одной капсуле.

По словам Андрея Пристрома, эффективность трав или биологически активных добавок к пище несравнимо низка по сравнению с лекарственными препаратами.

- Снизить уровень холестерина до критических значений - сегодня это просто практически невозможно, - подчеркнул врач.

«Плохой» холестерин при заболеваниях сердца и сосудов

Мы уже отмечали, что уровень «плохого» холестерина должен быть не более 3,3 ммоль/л. Но оказывается не у всех.

- Если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, «плохой» холестерин должен быть ниже 1,4 ммоль/л, - отметил Андрей Пристром.

Это касается тех пациентов, кто перенес инфаркт, инсульт, у кого была операция на сосудах, у кого гипертония третьей степени, сахарный диабет или серьезное нарушение функции почек.

Уровни общего холестерина сейчас используются медиками только в оценке состояния людей без сердечно-сосудистых заболеваний. А если есть сердечная патология, нужно ориентироваться на целевые уровни холестерина липопротеидов низкой плотности или «плохого» холестерина.

Переборет ли «хороший» холестерин «плохой»? На показатели «хорошего» холестерина можно не смотреть. Исследования показали, что влияние на этот показатель не улучшает ситуацию, отметил Андрей Пристром.

Холестериновые пятна на коже и руках, влияние на глаза

Повышенный уровень холестерина никак себя не проявляет. Но иногда на коже вокруг глаз, на веках, в области ахиллова сухожилия на ногах и на тыльной стороне кистей рук появляются светлые, похожие на мелкие бородавки, образования - ксантомы.

Эти жировые подкожные отложения желтоватого цвета могут быть и в области носа и на внутренней стороне век. Иногда они появляются еще и коленях, суставах пальцев. О повышении холестерина может и говорить пульс в конечностях, который обычно тяжело прослушать из-за отклонений от нормы.

Врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова Минска Майя Лонская рассказала, что изменения, которые способен увидеть офтальмолог, могут стать первыми симптомами развивающихся патологий.

Из-за колебаний уровня глюкозы, особенно резких, страдают сосуды. Если врач посмотрит на зрачок на глазное дно человека, то может понять, в каком состоянии находится его сосудистая система.

Так, например, о дислипидемии, или высоком уровне холестерина, может свидетельствовать дуга или кольцо серого либо белого цвета вокруг радужки глаза. Как правило, она располагается над и под внешней частью роговицы.

Такое заболевание как контрактура Дюпюитрена, когда человек не может до конца распрямить безымянный палец и мизинец, тоже может быть свидетельством повышенного холестерина. Это заболевание часто возникает и у диабетиков, а также у любителей выпить и покурить.

С какого возраста контролировать холестерин

Многие считают, что озаботиться уровнем холестерина стоит ближе к пенсии, но врач профилактической медицины Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Александра Жуковская подчеркнула, что сделать это намного раньше, а именно в 25 лет впервые сдать кровь на «плохой» и «хороший» холестерин. А все потому, что далеко не все молодые ведут здоровый образ жизни.

Идеально - периодически делать липидограмму. Это исследование, выявляющее содержание в крови ЛПНП, ЛПВП («плохого» и «хорошего» холестерина), общего холестерина и триглицеридов. Такой анализ показателен для определения сердечно-сосудистых заболеваний.

Оценивать липидограмму должен только врач. Он же при необходимости назначает и статины. А вот следить за рационом питания может и должен каждый, кто хочет быть здоров.

Итак, жирная рыба полезнее жирного мяса, полезны и растительные масла. Зеленый свет овощам, особенно сезонным. Каши - тоже друзья наши. Красное мясо не должно быть в рационе часто, лучше отдать предпочтение курице и рыбе. Сладости и выпечку заменить на фрукты или сухофрукты, вместо конфет - немного черного шоколада, зефира, мармелада или пастилы.

Продукты, которые защищают от «плохого» холестерина

Кроме таблеток надо использовать и немедикаментозные методы коррекции холестерина - изменить рацион питания, образ жизни. Если придерживаться рационального питания и при этом достаточно двигаться (не меньше часа в течение суток), холестерин можно снизить на 10 - 15%.

Врачи назвали кашу, которая защищает от «плохого» холестерина и рака кишечника. И это овсянка, которую предпочтительнее покупать в зернах, а не в хлопьях.

Медики проводили эксперимент, в котором участвовали 345 человек с повышенным уровнем холестерина. Их разделили на две группы. В рационе первой были продукты с насыщенными жирами, вторые же потребляли в пищу овсяную кашу, соевые продукты, орехи (особенно фисташки), а количество жирных продуктов было сведено к минимуму.

А вот насколько снизился холестерин в группе, где ели кашу, – об этом здесь подробнее.

Врач-гигиенист Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инга Федоткова рассказала, как правильно варить бульон для первых блюд.

Варить бульон для супа лучше на нежирном мясе, курице или индейке, но предварительно сняв кожу, чтобы убрать лишний холестерин.

Мясной бульон довести до кипения, снять пену, поварить пару минут, потом этот отвар слить, снова залить мясо чистой водой и варить суп уже на этом втором бульоне. Солить, как только закипит. Овощи бросать в кипящий бульон, сначала те, что варятся дольше. Варить на малом огне. Кстати, белок из отварного мяса усваивается лучше.

По словам медика, такие манипуляции с мясным бульоном уменьшат в нем количество антибиотиков, холестерина и веществ, которые повышают кислотность желудочного сока, а это плохо для язвенников и людей, страдающих гастритом.

В идеале каждый день человеку нужно 5 порций овощей и фруктов в день, которые насытят организм и витаминами, и клетчаткой. Если овощи и фрукты не в чести на вашем столе, то скорее всего у вас повышенный уровень холестерина в крови, уверена ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертензии РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук Татьяна Нечесова. Высоким уровнем холестерина, по ее словам, страдает каждый третий белорус причем женщины вдвое чаще, чем мужчины. А повышенный холестерин – одна из основных причин болезней сердца и сосудов. Медики предлагают налегать на свое – капусту, свеклу, морковь, яблоки, огурцы, ягоды.

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