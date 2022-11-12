Медведев устроил истерику из-за провалов РФ на фронте

Медведев устроил истерику из-за провалов РФ на фронте8
- 12.11.2022, 16:13
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Он пригрозил применением «всего арсенала».
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз начал ныть из-за неудач россиян на фронте. Пригрозил применить против Украины «весь арсенал возможных средств поражения». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
В своем «обращении» Медведев снова начал рассказывать о том, что россияне на территории Украины воюют якобы против НАТО и западного мира.
- Поэтому любые параллели с прошлым ошибочны или условны. Помимо одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы, - написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ.
В то же время, чтобы успокоить россиян после провала на фронте, Медведев заявил о том, что Россия якобы из-за «человеческой доброты» до сих пор не использовала «арсенал возможных средств поражения».
И не наносила ударов по всем возможным враждебным целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время, - написал он.
Напомним, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон.