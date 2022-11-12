Стало известно, когда в Беларусь придет похолодание 12.11.2022, 16:25

Эти выходные будут теплыми.

Замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии Марина Грицкевич рассказала, когда на смену теплому аккорду осени придет похолодание в Беларусь.

По словам синоптика, в Беларуси ожидаются комфортные выходные. В этот период температура воздуха в дневное время будет до +14 градусов, а в ночные часы – до +10 градусов. При этом кратковременные осадки ожидаются на территории страны.

В воскресенье, 13 ноября, будет усиливаться ветер. Его порывы будут до 15-18 м/с. После выходных существенно похолодает.

В начале следующей недели в ночные часы ожидается до -2 градусов, днем температура воздуха будет составлять +4.

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