Стало известно, когда в Беларусь придет похолодание
- 12.11.2022, 16:25
Эти выходные будут теплыми.
Замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии Марина Грицкевич рассказала, когда на смену теплому аккорду осени придет похолодание в Беларусь.
По словам синоптика, в Беларуси ожидаются комфортные выходные. В этот период температура воздуха в дневное время будет до +14 градусов, а в ночные часы – до +10 градусов. При этом кратковременные осадки ожидаются на территории страны.
В воскресенье, 13 ноября, будет усиливаться ветер. Его порывы будут до 15-18 м/с. После выходных существенно похолодает.
В начале следующей недели в ночные часы ожидается до -2 градусов, днем температура воздуха будет составлять +4.