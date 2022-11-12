Белорусы начали получать повестки по смс 19 12.11.2022, 17:00

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В стране полным ходом идет скрытая мобилизация?

В Беларуси военкоматы начали рассылать повестки через смс. Tochka.by попыталась получить оперативный ответ в Минобороны, но этого сделать не удалось. В пресс-службе ведомства пообещали «прояснить ситуацию в ближайший рабочий день».

В Минобороны добавили, что якобы обзванивают военнообязанных. Чаще всего тех, кто находится в «запасе», для «уточнения данных».

Отметим, что на днях сайт Charter97.org спросил у читателей, затронула ли их скрытая мобилизация.

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