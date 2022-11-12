«Мечты Путина стали пылью»: что мировые СМИ писали об освобождении Херсона 3 12.11.2022, 17:07

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11 ноября войдет в историю Украины как свидетельство чрезвычайного мужества и силы бойцов ВСУ.

Украинская армия вошла в Херсон после того, как Россия заявила, что все ее военные покинули областной центр и переправились на восточный берег Днепра, сообщает ТСН.

Описывая освобождение Херсонщины, западные СМИ называют побег россиян позорным и предрекают президенту России Путину скорое отстранение от власти, которое фактически зародилось еще до отступления из Херсона. События последних девяти месяцев могут изменить то, как президента воспринимают дома: не столько российская общественность, сколько российская элита, люди вокруг него, люди у власти.

Отступление из Херсона и других районов на западном берегу Днепра разрушило бы надежды России продолжить наступление на Николаев и Одессу, чтобы отрезать выход Украины к Черному морю, утверждают журналисты издания ABC News.

«Херсон – это ключ к Югу Украины, а мечты Кремля стали пылью», — пишет издание.

Reuters пишет, что российский министр обороны Сергей Шойгу бодро отчитывается, что «все идет по плану» и войска РФ уже совершили стратегический маневр с отрицательным наступлением на левый берег Днепра.

Журналисты издания поражены успехами ВСУ, особенно если учесть, что министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию говорил, что отвод такого количества вражеских войск растянется во времени примерно на неделю. А высокопоставленный генерал США вообще говорил о нескольких неделях.

Издание NBC называет отступление россиян позорным. Издание подтверждает, что местное население радостно приветствует украинских военных.

- Уход через реку Днепр, которая разделяет регион, знаменует собой одну из самых больших неудач для российского президента Путина, отказавшегося от самой большой награды в войне, которую он начал почти девять месяцев назад, — пишет издание.

Корреспондент издания SKYNews Алекс Росси говорит, что ситуация нестабильна, но ВСУ стремительно продвигаются. Он утверждает, что видел боеприпасы и сухпайки оставленных в городе россиян. По его словам, херсонцы находятся в эйфории.

Politico пишет, что с военной точки зрения россияне не имели выхода и вынуждены были отступать. Но по политическим соображениям – это огромный проигрыш Путина. Военные аналитики издания уверены, что это еще больше подорвет боевой дух россиян и, наоборот, укрепит уверенность в своих силах у украинцев.

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер отмечает, что российские войска глубоко окопались на противоположном берегу Днепра. По его мнению, это может означать, что Херсон может ожидать такое количество обстрелов из артиллерии и дронов, которое Россия сможет получить через свою цепь поставок.

Но если выход России из Херсона настолько серьезная неудача для Москвы, как кажется, то есть два пути развития событий, предполагает Гарднер.

- Это потенциально может заставить более мудрые головы в Кремле искать прагматический выход из этой трясины, в которую они попали. Или, если судить по недавней истории, это может побудить разгневанного и разочарованного президента Путина снова наказать украинцев рядом болезненных ударов, — считает корреспондент BBC.

Как пишет FT, освобождение Херсона даст Киеву рычаг влияния для увеличения поставок оружия и боеприпасов, а также финансовой поддержки.

Американский Институт изучения войны (ISW) признал, что российские войска, вероятно, отступали из Херсона в относительно хорошем порядке, а украинские войска добились на этом направлении ожидаемых успехов, не разгромив при этом противника, как это было на Харьковщине.

- Битва за Херсон не закончена, но российские войска вошли в ее новую фазу и отдают приоритет отступлению своих войск через реку с сохранением боеспособности и задержки украинских войск, но не пытаются остановить украинское наступление полностью, — говорится в обзоре ISW.

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