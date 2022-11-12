Политзаключенного Дениса Ивашина держат в карцере 12.11.2022, 17:10

1,224

Он провел в карцере уже более семи суток.

Правозащитникам стало известно, что гродненского журналиста-политзаключенного Дениса Ивашина, которого в позапрошлую пятницу поместили в карцер на семь суток за очередное «нарушение правил внутреннего распорядка», через неделю из него все же не выпустили. То есть, назначили дополнительные сутки наказания, пишет «Гарадзенская праваабарона».

Напомним, что Ивашина осудили на 13 лет и 1 месяц колонии в условиях усиленного режима.

Вы можете поддержать политзаключенного телеграммой, посылкой или денежным переводом:

Тюрьма №1, 230023, Гродно, Кирова, 1, Денису Евгеньевичу Ивашину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».