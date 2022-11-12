Россияне убегают из Новой Каховки под залпы украинской артиллерии: видео

Россияне убегают из Новой Каховки под залпы украинской артиллерии: видео7
- 12.11.2022, 17:21
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Украинские бойцы успешно изгоняют со своей земли оккупантов.
Вооруженные Силы Украины обстреливают с позиций, что находятся по другой берег Днепра, россиян, которые бегут с Новой Каховки. Откуда так же спешно «эвакуируются» коллаборанты, пишет «Апостроф».
Так, российские пропагандисты вместе с боевиками в панике пытаются найти укрытие в Новой Каховке под звуки обстрелов со стороны украинских воинов.