Россияне убегают из Новой Каховки под залпы украинской артиллерии: видео 7 12.11.2022, 17:21

7,120

Украинские бойцы успешно изгоняют со своей земли оккупантов.

Вооруженные Силы Украины обстреливают с позиций, что находятся по другой берег Днепра, россиян, которые бегут с Новой Каховки. Откуда так же спешно «эвакуируются» коллаборанты, пишет «Апостроф».

Так, российские пропагандисты вместе с боевиками в панике пытаются найти укрытие в Новой Каховке под звуки обстрелов со стороны украинских воинов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».