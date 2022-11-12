Гайдай: ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов в Луганской области
- 12.11.2022, 17:32
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Продвижение украинских защитников набирает обороты.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов в Луганской области уже 11 населенных пунктов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- Продвижение ВСУ не так стремительно, как в других сферах. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг, - пояснил глава украинской области.
По его словам, деоккупированные населенные пункты - это небольшие села. Однако Гайдай уверяет, что сам факт старта деоккупации Луганской области является огромным достижением.
- Местные уже часто слышат взрывы. То есть линия фронта приближается постепенно, - заявил глава ОВА.
Также Гайдай сообщил, что в прифронтовых селах оккупанты выгоняют местных жителей из их домов и размещаются там.