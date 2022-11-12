Топ-5 увлекательных фильмов, основанных на реальных событиях 12.11.2022, 17:40

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У каждого из них по-настоящему захватывающий сюжет.

Жизнь удивляет иногда даже больше, чем художественная выдумка. «Униан» предлагает пять популярных фильмов, в основе сюжета которых лежат реальные обстоятельства.

«Борьба со льдом»

Действия происходят в 1909 году. В центре сюжет историю экипажа датского корабля «Алабама». Капитан Эйнар Миккельсен возглавляет экспедицию на северо-восточную Гренландию, чтобы опровергнуть информацию США о том, что Гренландия - это два острова, а не один.

«Правдивая история»

Успешного журналиста Майкла Финкеля с треском увольняют с работы из-за проваленной статьи и подтасовки фактов. После работы в New York Times ему приходится возвращаться в родной город, где репутация подорвана, и работу найти в своей сфере практически невозможно.

Тут ему звонит редактор местной газеты и сообщает, что некий Кристиан Лонго, опасный преступник, убийца жены и троих детей, скрывался в Мексике и все это время назывался Майклом Финкелем. Журналист ничего не понимает, но в его голове зреет идея сделать из этого скандальный материал.

«Операция «Финал»

Основой для сюжета киноленты стала реальная история задержания одного из организаторов Холокоста Адольфа Эйхмана, который после войны сумел укрыться в Аргентине под чужим именем.

Лишь спустя 15 лет на него вышли израильские разведчики. Разведгруппу возглавил некий Питер Малкин - агент, который из-за Эйхмана потерял родственников.

«Донни Браско»

Действия происходят в 1978 году в Нью-Йорке. Сотрудник ФБР Джо Пистоне получает задание под прикрытием внедриться в преступную гангстерскую банду Бруклина, чтобы получить больше сведений и накрыть группировку. Теперь он не Джо Пистоне, а Донни Браско. Чтобы не провалить задание, он должен перестать общаться со всеми родными и друзьями.

«Капитан Филлипс»

Действия происходят в апреле 2009 года в морях около берегов Африки. На контейнеровоз MV Maersk Alabama нападает группа сомалийских пиратов. Команда корабля защищается как может, но захватчикам все же удалось взять в плен капитана Ричарда Филлипса.

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