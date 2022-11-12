Стало известно, когда в Беларуси снова повысят тарифы на ЖКУ 2 12.11.2022, 17:54

1,294

Тарифы и цены на «коммуналку» больше не привязаны к доллару.

В следующий раз тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси хотят поднять в январе 2023 года, и опять же за год на 5 долларов в эквиваленте, пишет «Комсомолка».

- В следующем году мы прогнозируем подъем тарифов на все жилищно-коммунальные услуги два раза: с 1 января, с 1 июня, - подчеркнул министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель.

Также в ноябре 2022 стало известно, что тарифы и цены на услуги ЖКХ в Беларуси больше не привязаны к доллару. По особой формуле они будут считаться, если курс российского рубля за доллар превысит 75 рублей. Постановление вступило в силу сразу после опубликования и «распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2022 г».

Когда тарифы на ЖКУ зависят от площади квартиры

В разные годы тарифы на некоторые виды коммунальных услуг в Беларуси привязывали то к числу прописанных, то к квадратным метрам квартиры. Сейчас большая часть привязана именно к квадратным метрам и получается, что даже если в трешке живет один человек, то платит он за обслуживание лифта, мытье подъезда, за электричество на лестничных клетках больше, чем трое, которые живут в однокомнатной квартире.

Так, например, С 1 сентября 2021 года плата за техобслуживание лифта начисляется исходя из общей площади квартиры. А вот электроэнергия, которая необходима для движения лифта, рассчитывается исходя уже из числа людей, которые живут в квартире.

С 1 сентября 2021 года по-новому, опять же от квадратуры квартиры, собственники оплачивают и санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома. В это понятие входит влажная и сухая уборка подъездов и лестничных клеток, дезинфекция подвалов и мусоропроводов. От числа комнат в квартире зависит и то, сколько собственник заплатит в месяц за освещение подъезда и лестничных клеток.

Платим мы и за управление общим имуществом совместного домовладения. Эта услуга тоже зависит от величины квартиры.

Когда за квартиру не возьмут по полной, даже если там никто не зарегистрирован

Если в квартире никто не прописан, то услуги ЖКХ начисляют по экономически обоснованным тарифам, то есть по полной. Но есть случай-исключение. Коммуналку в приватизированной квартире умершего родственника его потенциальные наследники 7 месяцев, пока не вступят в наследство, оплачивают по субсидируемым тарифам без начисления пени.

Оплачивают они жировку пропорционально или могут не платить 7 месяцев, а потом, уже, вступив в наследство, погасить возникший долг.

Если же умерший родственник неаккуратно платил за ЖКУ и еще до его смерти были долги, то в случае принятия наследства задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги погашают наследники.

Можно ли не платить за дополнительные услуги ЖКХ – консьержку, видеонаблюдение, домофон

Жилищно-коммунальные услуги в Беларуси делятся на основные и дополнительные. Основные – а это, например, отчисления на капремонт, плата за воду, электричество, тепло, вывоз мусора, уборка в подъезде и во дворе – жители оплачивают в обязательном порядке. Их в обязательном порядке и оказывают.

А вот дополнительные, к ним отнесены установка и техобслуживание домофонов, систем видеонаблюдения за домом и двором, консьерж, аренда и замена напольных грязезащитных ковровых ковриков, а также установка элементов на детские площадки, высадка деревьев, кустарников, цветов и их содержание – по желанию и по заключенным договорам.

Хотят соседи дополнительных услуг или не хотят - решается на общем собрании.

- Любой участник совместного домовладения вправе отказаться от получения дополнительных ЖКУ и не оплачивать их, - утверждают специалисты ЖКХ.

Можно также согласиться на получение дополнительных услуг, а через некоторое время официально отказаться от них. Это тоже не противоречит законодательству.

А вот можно ли принудить собственника квартиры заключить договор на дополнительные услуги ЖКХ – подробнее здесь.

Как не платить пеню

Если собственник квартиры, у которого есть задолженность за услуги ЖКХ выплатил основной долг, то он может подать заявление на списание пени.

Для этого надо подать заявление в организацию, производящую начисление платы за услуги ЖКХ с указанием причины возникновения долга. Для принятия решения могут понадобиться справки либо документы о доходах и имуществе квартиросъемщика и членов его семьи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».