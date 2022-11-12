Херсонская пенсионерка растрогала украинских воинов подарком 3 12.11.2022, 18:01

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Бабушке удалось затрофеить у россиян немало патронов.

Пожилая жительница освобожденной территории Херсонской области растрогала украинских воинов неожиданным «подарком», пишет «Униан».

Находясь под оккупацией, бабушка затрофеила у захватчиков немало патронов, спрятала их, дождалась украинских воинов и передала им свои трофеи. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что защитников растрогал поступок женщины.

«Бейте их — к**апов!», - со слезами на глазах сказала бабушка, передавая патроны украинским воинам.

Один из военных на видео сказал, что вот так их встречают на родной земле. Защитники обняли старушку и пообещали, что обязательно вернутся к ней с едой.

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