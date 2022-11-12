В освобожденный Херсон вернулись украинские военные администрации 1 12.11.2022, 18:49

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Украинская ГСЧС начала разминирование территории.

В Херсон вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала разминировать территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замглаву Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

- Господин президент (Владимир Зеленский, - Прим.), согласно вашему поручению докладываем, что в город Херсон прибыли и приступили к исполнению обязанностей ВА Херсонской области, ВА Херсона, ВА Херсонского района, - заявил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Янушевич добавил, что в Херсоне также приступили к исполнению обязанностей Нацполиция и СБУ. Между тем ГСЧС проводит мероприятия по разминированию города.

- Занимаемся соответствующим возвращением города в обычную жизнедеятельность, - отметил он.

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