«Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу 3 12.11.2022, 19:01

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Клуб завоевал третий титул подряд.

В субботу прошел 30-й тур чемпионата Беларуси по футболу, все матчи которого начинались одновременно. Он должен был ответить на вопросы, кто какие медали возьмет. На золото претендовали «Шахтер» и «Энергетик-БГУ», пишет «Трибуна».

Впрочем, в Солигорске все зависело только от хозяев: выигрыш у «Белшины» обеспечивал чемпионство. Первый тайм кончился 0:0, но уже в начале второго «Шахтер» снял вопросы. На 50-й минуте Дмитрий Подстрелов красивым дальним ударом угодил в штангу, а на добивании зависли только защитники бобруйчан, но не Максим Скавыш. Он дослал мяч в пустые ворота.

А вскоре капитан гостей Дмитрий Гомза в нерасчетливом подкате сбил в своей штрафной все того же Подстрелова – и Игор Иванович реализовал пенальти.

А на 63-й минуте Скавыш оформил дубль и довел счет до 3:0.

«Белшина» отыграла один гол, но это никак не портило радость солигорчан, которые сами забили еще – 4:1. Тем более оказалось, что «Шахтер» мог и проигрывать – потому что не смог набрать очков «Энергетик-БГУ», который остался на втором месте.

Солигорский клуб взял четвертый чемпионский титул в истории (2005, 2020, 2021, 2022) и третий подряд.

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