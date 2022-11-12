Медики назвали удивительные лечебные свойства клюквы 2 12.11.2022, 19:08

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Эти терпкие ягоды богаты мощными антиоксидантами.

Возможно, клюква не является вашей любимой ягодой, но существует веская причина часто добавлять эту терпкую ягодку в свой рацион, сообщает ТСН.

Клюква богата ценными питательными веществами, такими как антиоксиданты, витамин С и клетчатка, имеющие много положительных преимуществ для здоровья. Когда вы едите клюкву, вы получаете мощные растительные соединения, которые оказывают положительное влияние на организм, в частности, уменьшают риск определенных заболеваний.

Польза клюквы для здоровья

Самые ценные питательные вещества, содержащиеся в клюкве, – это антиоксиданты и растительные соединения, многие из которых сосредоточены в кожуре ягодки. Это означает, что клюква имеет наибольшее влияние на ваше здоровье, если ее съесть целиком, чем если ее переделать на сок.

Однако если употребляете ягоду без кожуры, теряете ценную клетчатку.

Когда вы едите клюкву, содержащиеся в ней антиоксиданты обеспечивают ряд преимуществ. Как и все антиоксиданты, эти соединения стабилизируют вредные свободные радикалы в организме, не давая им причинить вреда.

Также считается, что проантоцианидины клюквы А-типа предотвращают инфекции мочевыводящих путей, одни из самых распространенных бактериальных инфекций у женщин.

Клюква является одним из богатейших источников этого соединения и, вероятно, является причиной того, что клюквенный сок и добавки используются как средство для предотвращения и лечения ИСП. Считается, что это самое соединение также помогает снизить риск прикрепления бактерий H. pylori к слизистой желудка, что, в свою очередь, может снизить риск рака желудка.

Задокументировано, что эти проантоцианидины и другие антиоксиданты также приносят пользу здоровью сердца. В одном исследовании было обнаружено, что экстракт клюквы улучшает профили холестерина в крови у людей с диабетом 2 типа, тогда как другое исследование наблюдало улучшение показателей здоровья сердца у тех, кто ежедневно употреблял низкокалорийный клюквенный сок.

Как употреблять клюкву

Клюква сама по себе может быть действительно терпкой, поэтому ее труднее есть, но ее можно по-разному готовить.

В соках, смузи, соусах к мясу и овощам хранится много питательных веществ, содержащихся в клюкве. Однако ограничьте количество добавленного сахара, который вы потребляете с клюквой, поскольку этот ингредиент может вызвать проблемы со здоровьем.

Напомним, что важно тщательно выбирать фреши. Также ограничивайте употребление пакетированных вариантов, содержащих большую порцию дополнительного сахара. Пейте концентрированные соки, разбавляя водой в соотношении 1:1.

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